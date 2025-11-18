Publicidad

Tecnología

Apple pierde al diseñador del iPhone Air

Abidur Chowdhury se encargó de presentar el nuevo dispositivo, mismo que si bien no ha tenido el mejor comportamiento en el mercado, es una de las apuestas para el futuro de Apple.
mar 18 noviembre 2025 03:00 PM
Las ventas del iPhone Air han sido tan poco satisfactorias que la empresa tomó la decisión de parar la producción del modelo actual y retrasar el lanzamiento de una segunda generación. (Justin Sullivan/Getty Images)

El anuncio del iPhone Air generó mucho interés en Apple por saber cuáles son las novedades que tiene la empresa bajo la manga. Sin embargo, este dispositivo no ha logrado su objetivo tanto en ventas como en incidir en la percepción del futuro de la empresa y un problema más se suma a la lista, pues su diseñador principal, Abidur Chowdhury, dejó la compañía haciendo crecer la fuga de talento.

De acuerdo con un informe de Bloomberg, Chowdhury dejó la firma para unirse a una startup de Inteligencia Artificial de la cual no se revelaron más detalles; sin embargo, representa un golpe más para las intenciones de Apple tanto a nivel de hardware como de software.

Chowdhury es uno de los perfiles que mayor relevancia tenía al interior de la compañía. Él mismo fue quien presentó el dispositivo en el evento de septiembre y su despedida se suma a una lista de salidas, entre las que destaca la de Evans Hankey, quien estaba perfilada para ser la sucesora de Jony Ive.

Asimismo, otros ingenieros de alto perfil optaron por moverse a otras empresas con desarrollos más profundos en materia de IA, como Meta, OpenAI y Anthropic, debido a una percepción de poca atención por parte de los directivos hacia este sector de la industria tecnológica.

Por otra parte, la compañía también está enfocada en determinar un próximo director ejecutivo, al tiempo que surge una posible dimisión de Tim Cook, quien ha estado en el cargo los últimos 14 años.

iPhone Air no logra las ventas esperadas

Aunque la noticia de la salida de Chowdhury no está relacionada con el comportamiento del iPhone Air en el mercado, es una realidad que el dispositivo no tiene el recibimiento que se esperaba entre los usuarios.

Según The Information, las ventas del teléfono más delgado de Apple han sido tan poco satisfactorias que la empresa tomó la decisión de parar la producción del modelo actual y retrasar el lanzamiento de una segunda generación.

En un inicio se esperaba la siguiente versión para el 2026, pero la percepción del público es que no vale la pena el gasto, pues el dispositivo cuesta unos 100 dólares más que la versión Pro y sacrifica importantes componentes, como la batería y el sistema de cámaras.

Según las filtraciones, se esperaba que la nueva versión del iPhone Air tuviera una mayor capacidad de batería, además de un nuevo sistema de refrigeración y la integración de una segunda cámara.

No obstante, su mal rendimiento en el mercado generó que los socios de producción de Apple se echaran para atrás. Foxconn, por ejemplo, desmanteló casi todas sus líneas de producción, a excepción de una y media, mientras Luxshare, el otro socio de fabricación, la detuvo a finales de octubre.

Este comportamiento no es nuevo en Apple, que lleva varios intentos por establecer un cuarto modelo exitoso en la familia de sus dispositivos, sin éxito. La generación pasada fue el iPhone Plus, que nunca logró captar la atención del público, al igual que los iPhone mini.

