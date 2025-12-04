Meta recortará hasta un 30% al presupuesto del metaverso

Los recortes propuestos al metaverso son parte de la planificación presupuestaria anual de la compañía para 2026, que incluyó una serie de reuniones en el complejo de Zuckerberg en Hawái el mes pasado, informó el medio de comunicación.

Zuckerberg solicitó recortes de personal más profundos este año, debido a que la tecnología de Meta en torno al metaverso no ha tenido el impacto que se esperaba en la industria y, por lo tanto, una disminución del presupuesto tan elevada probablemente incluirían despidos en enero, dijeron las fuentes.

Es "una decisión inteligente, aunque tardía", declaró Craig Huber, analista de Huber Research Partners a la agencia de noticias Reuters. "Este parece un cambio importante para alinear los costos con unas perspectivas de ingresos que, sin duda, no son tan prósperas como la gerencia preveía hace años".

El grupo metaverso se encuentra dentro de Reality Labs, que produce los auriculares de realidad mixta Quest de la empresa, unas gafas inteligentes fabricadas con la tecnología de Essilor Luxottica y las próximas gafas de realidad aumentada.

No obstante, Meta ha tenido dificultades para vender su visión de un metaverso inmersivo de mundos virtuales interconectados y expandir el mercado de sus dispositivos más allá del nicho de la comunidad de jugadores.

Sin embargo, logró una ventaja temprana con sus gafas inteligentes, frente a competidores como Google, Apple y Snap que no lograron capitalizar el potencial del mercado con sus intentos iniciales.

Por otra parte, el informe aparece en un momento en que Meta lucha por seguir siendo relevante en la carrera de inteligencia artificial de Silicon Valley después de que su modelo Llama 4 tuviera una mala recepción.

Para impulsar sus ambiciosos objetivos en este sector, Meta comprometió hasta 72,000 millones de dólares en inversión de capital este año. En total, se espera que las grandes empresas tecnológicas inviertan alrededor de 400,000 millones de dólares en IA en 2025.

Con información de Reuters