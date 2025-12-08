Es decir, a diferencia de otras plataformas o sistemas operativos que pudieron haber comenzado con un enfoque diferente (como un sistema operativo de teléfono móvil), Roku dedicó todos sus recursos a crear un sistema operativo exclusivamente para la televisión, lo que definió su lugar como una de las opciones principales frente a otros sistemas operativos, como Android TV o Tizen OS, la alternativa de Samsung.

Van Rest también resalta una característica fundamental de la empresa y es que no compite con los grandes proveedores de contenido, como Netflix, Prime Video o Apple TV, sino que los agrega como parte de su oferta y facilita su acceso, algo que es crucial para su éxito.

El ejecutivo define a la plataforma como "agnóstica" y recalca que su "foco está en lo que el cliente quiere ver" y a partir de sus algoritmos apuesta por crear una "experiencia de visualización correcta y óptima para los clientes".

La expansión de Roku a la publicidad conectada, y el deporte

La evolución tecnológica de la televisión jugó a favor del modelo de Roku. En el pasado, los fabricantes de televisores se enfocaban en el hardware porque el software (para recibir señales de transmisión) era estable y no evolucionaba. Sin embargo, conectar el televisor a internet "lo cambió todo", apunta Van Rest.

A partir de ese cambio en la industria, se requirió una capacidad para actualizar el software y manejar contenido transmitido en tiempo real, algo difícil para los fabricantes tradicionales de televisores, pero que Roku asumió hasta impulsar uno de sus principales negocios, la publicidad conectada.

Más allá de la interfaz, el ecosistema de esta firma abarca al cliente, al contenido y, crucialmente, al anunciante, razón por la cual el ejecutivo menciona que son "el sistema operativo de TV conectada (CTV) más eficiente para nuestros socios publicitarios".

La CTV ofrece una forma de publicidad "inmediata y muy medible", afirma, y eso lo demuestran los datos de Comscore, los cuales señalan que el 54% de las personas que ven esta plataforma muestran una mayor aceptación hacia anuncios personalizados a sus intereses.

No obstante, para Van Rest el cambio fundamental es que permite generar anuncios de alta calidad a un costo muy bajo, simplificando el proceso para que anunciantes que antes no podían pagar la publicidad en televisión ahora puedan hacerlo de forma muy dirigida. Este desarrollo es un "cambio de juego para el mundo de la publicidad, ya que empresas más pequeñas pueden acceder a la televisión conectada por primera vez”.

Por otra parte, aunque la intención principal de Roku no es competir con gigantes como Netflix o Disney en la producción de contenido, sí ofrecen "Roku Originals" y contenido gratuito de alta calidad a través de The Roku Channel para atraer y fidelizar a los usuarios.

Sin embargo, una de las estrategias de agregación de contenido y datos, crucial de cara a grandes eventos deportivos (como el periodo previo al Mundial de 2026), es la Zona de Deprotes, una función que aborda la dificultad que tienen los clientes para navegar por la gran cantidad de contenido deportivo disperso en muchos canales diferentes.

Luis Bahena, country manager de Roku en México, detalla que la Zona de Deportes utiliza la IA para concentrar ese contenido en un solo lugar, permitiendo a los usuarios buscar por deporte o por partidos específicos, pues incluye ligas como la Liga MX, Champions League, NFL, MLB y pronto NBA.

El sistema utiliza un motor de priorización cuando el usuario selecciona un juego, el cual se basa, en primer lugar, en la televisión abierta, después en aplicaciones de contenido gratuito, en tercer lugar las suscripciones a servicios que el usuario ya tiene y por último la opción de suscribirse con Roku Pay si el partido solo está disponible bajo suscripción.

Esta función activa es la "antesala para el mundial", pues el próximo año, señala Bahena, la empresa lanzará la Zona de Mundial, donde los usuarios podrán acceder y ver las 48 selecciones del Mundial 2026 e incluso personalizar sus equipos favoritos durante la justa mundialista.

En México tendrá especial énfasis esta estrategia, pues se trata de un país en donde el mundial será el evento más importante del año y donde la empresa pasó de tener presencia en dos marcas de televisores como su sistema operativo a 15 en la actualidad.

“La gente ha aceptado tan bien esta integración que llegan a las tiendas pidiendo una Roku TV, sin importar en segundo término la marca del fabricante”, señala Bahena, lo que demuestra que el fenómeno de que el sistema operativo ha impulsado el crecimiento acelerado en el consumidor mexicano.