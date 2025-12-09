Usar Excel, Word y Copilot será más caro en 2026; Microsoft 365 subirá sus precios

IA para unificar el flujo de trabajo

En septiembre de este año, Microsoft implementó Copilot Chat en varias de sus herramientas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Esta función estará disponible para todos los usuarios como un chat seguro.

En Microsoft Ignite 2025, Copilot Chat incluye el Modo Agente en el chat y las aplicaciones de Office para trabajar de forma interactiva para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones con ayuda de la IA.

Además, los Administradores de TI tendrán acceso a controles integrados a nivel empresarial para proteger, administrar y medir a Copilot Chat.

Protección contra amenazas en el correo electrónico y Teams

La tecnológica incorporó funciones mejoradas de seguridad para el correo electrónico de Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 a Office 365 E3 y Microsoft 365 E3 para ayudar a las empresas a detectar amenazas y protegerse contra phishing, malware y enlaces maliciosos en las plataformas de correo y colaboración.

También incluyó comprobaciones de URL en Office 365 E1, Business Basic y Business Standard para detectar sitios maliciosos.

Por otra parte, los agentes de Security Copilot estará integos en los equipos de seguridad que utilizan Microsoft Defender, Entra, Intune y Microsoft Purview, y habrás de 70 agentes desarrollados por Microsoft y sus socios, Microsoft Security Copilot estará disponible para todos los clientes de Microsoft 365 E5.

En este último caso, se notificará con 30 días de antelación antes de la activación.

TI podrá gestionar mejor

Otra de las funciones adicionales de administración de endpoints a Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5 es que añadieron capacidades que permiten que los equipos de TI puedan resolver problemas con mayor rapidez, detectar exposiciones de forma preventiva y mantener la productividad de los dispositivos.

Las nuevas capacidades llegarán en 2026 con ajustes de precio

Las nuevas funciones de las suites de Microsoft 365 estarán el 1 de julio de 2026, así como los ajustes de precios. Algunos de los planes se mantendrán con los mismos costos, mientras otros incrementarán entre un y tres dólares.

Los cambios se aplicarán globalmente tanto para organizaciones sin fines de lucro como comerciales.