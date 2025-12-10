Affinity gratis para siempre: la jugada de Canva que amenaza el reinado de Adobe Photoshop

De acuerdo con el cofundador y director de producto de Canva, Cameron Adams, la razón por la que determinaron que la herramienta sería gratuita es porque “la industria necesita un cambio de dirección del control de acceso a la generosidad y porque hemos creado un modelo de negocio sustentable en Canva que nos permite soportar este tipo de decisiones sin comprometer la calidad del producto o la confianza del usuario”

La nueva versión de Affinity permite trabajar con herramientas avanzadas para fotografía, ilustración y layouts en un solo espacio. Esto significa que profesionales y amateurs tienen hoy acceso a herramientas comparables a las de Adobe Photoshop, Illustrator o InDesign, sin pagar mensualidades recurrentes.

El éxito de la estrategia de Canva-Affinity ya se refleja en cifras. En los primeros días tras el lanzamiento, la suite acumuló millones de descargas y la demanda por alternativas al software tradicional explotó. En México, la plataforma registró 2 millones de descargas tan solo un par de semanas después de su lanzamiento.

A nivel global, Canva se perfila como un jugador dominante, pues cuenta con más de 200 millones de usuarios activos mensuales y su crecimiento en los últimos años es sostenido, pues tanto con Canva como Affinity apunta a freelancers, estudiantes, pequeños negocios y emprendedores.

Sin embargo, la estrategia no está exenta de críticas. En foros de discusión, los usuarios advierten que el modelo depende de que Canva logre convertir este uso masivo en demanda por suscripciones de paga, especialmente para funciones de IA o colaboración avanzada. Además, Adobe sigue manteniendo una base sólida con millones de usuarios pagos.

“El mercado creativo es gigante”, señala Fabio Samburago, senior director de Latam Digital Media de Adobe, pero “cuando las personas o compañías necesiten de un flujo de trabajo personalizado o de herramientas de IA, ahí van a usar nuestra tecnología”.

Sin embargo, en años recientes, Adobe enfrenta crecientes críticas por sus costos recurrentes, el uso del trabajo de los creadores para entrenar su IA y su modelo cerrado, lo que abrió una ventana para alternativas más accesibles. En este contexto, Affinity representa una apuesta por otros modelos de negocio en la industria creativa.

La estrategia de Canva es ser un integrador de tecnologías

En este sentido, Cameron enfatiza que la empresa no vende los datos de sus usuarios y que tampoco entrena nuevas funciones de IA con las creaciones que producen dentro de la plataforma. “No es una estrategia de marketing, es una apuesta por la libertad creativa”, afirma.

Asimismo, Syers sostiene que la sostenibilidad del modelo depende de un sistema cruzado que dirige a los usuarios hacia servicios premium. Quienes trabajan en Affinity, explica, suelen buscar funciones más robustas para colaboración, publicación o automatización, lo que los lleva “de manera natural llegarán a un punto donde necesitarán las funciones avanzadas del ecosistema Canva Pro”.

Para asegurar el “modelo de negocio sostenible”, Canva mantiene una estrecha colaboración con Affinity. La primera funciona como centro para gestión, almacenamiento y transferencia de archivos, mientras que Affinity opera como el espacio principal para diseñar y construir proyectos.

Sin embargo, aquí es donde las críticas de los usuarios cobran sentido, pues la interdependencia entre ambas plataformas también aparece en la forma en que se activan las capacidades de inteligencia artificial. Syers destaca que sin una suscripción a Canva Pro, “muchas de las funciones de IA quedan desactivadas dentro de la aplicación”.

Por lo tanto, detalla, el acceso a estas herramientas avanzadas funciona como un incentivo directo para que los usuarios migren hacia el plan de pago, aunque la operación básica de Affinity se mantiene gratuita.

La compañía sostiene que esta relación se fortalecerá con el tiempo gracias a las necesidades crecientes de diseñadores, equipos creativos y artistas. Aun así, la decisión final recae en cada usuario. La aplicación puede utilizarse de manera independiente sin necesidad de entrar al ecosistema Canva. “Si no deseas usarlo en conjunto”, concluye Syers, “entonces tienes Affinity completamente gratis de por vida”.