Revista Digital
Tecnología

Oracle pierde 5% de su valoración, tras elevar su gasto en centros de datos de IA

La euforia por construir nuevos centros de datos no fue bien recibida por los inversionistas, a pesar de que sus ventas por nube subieron 34%.
mié 10 diciembre 2025 06:05 PM
oracle pierde 5% de su valor
La empresa en septiembre de este año tuvo un incremento en la valoración de sus acciones. (Dado Ruvic/REUTERS)

La euforia por Oracle se disipa. La compañía, que es uno de los proveedores clave para las cargas de trabajo de inteligencia artificial, vio caer sus acciones 5% en operaciones extendidas después de reportar una inversión más agresiva en Inteligencia Artificial.

En su segundo trimestre fiscal, Oracle informó que las ventas en la nube aumentaron 34% hasta 7,980 millones de dólares; mientras que los ingresos de su unidad de infraestructura avanzaron 68% hasta 4,080 millones.

Ambas cifras, sin embargo, se quedaron cortas frente a las expectativas de los analistas. Para una compañía que logró reposicionarse en el feroz mercado de la nube, cualquier desliz en el ritmo de crecimiento se magnifica.

Pero el contraste más evidente estuvo en la velocidad del gasto, pues la inyección en esta apuesta alcanzó los 12,000 millones de dólares, muy por encima de los 8,500 millones del trimestre anterior y lejos de los 8,250 millones que esperaba Wall Street.

Oracle preyectó un gasto anual de capital de 35,000 millones, una cifra que la coloca entre los jugadores más agresivos en la carrera por construir infraestructura para IA.

La empresa asegura que ese gasto acelerado es estratégico. Clay Magouyrk, uno de los dos nuevos directores ejecutivos, tras la salida de Safra Catz, defendió la apuesta.

“La empresa es muy buena construyendo y gestionando centros de datos en la nube de alto rendimiento y rentables”, señaló en la llamada con inversionistas.

Sin embargo, los inversionistas no recibieron bien la apuesta y aumenta la presión porque Oracle ha contraído deuda considerable y se ha comprometido con múltiples arrendamientos para nuevos centros de datos, una carga que pesa más en un entorno financiero aún restrictivo.

La acción, que cerró en 223.27 dólares antes del reporte, perdió cerca de un tercio de su valor desde el 10 de septiembre, cuando el optimismo por la nube de Oracle llevó a la empresa a máximos históricos.

La compañía insiste en que la estrategia está en marcha y que la construcción de infraestructura es solo el prólogo del crecimiento que vendrá. Pero en Wall Street la paciencia tiene límites.

