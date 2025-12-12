Tiene una tasa de refresco de 120 Hz logra que todo, desde redes sociales hasta juegos, se vea suave y fluido. Además, el brillo de 3,200 nits ayuda a que la pantalla se mantenga legible bajo la luz del sol.

Procesador y rendimiento

Dentro del teléfono está el chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra, un procesador de gama media-alta fabricado con un proceso de cuatro nanómetros, lo que se traduce en mejor eficiencia energética y mayor capacidad para manejar tareas complejas sin sobrecalentarse.

En términos prácticos, este chip ofrece un rendimiento sólido para actividades cotidianas, como redes sociales, videollamadas o fotografías, también responde bien en aplicaciones un poco más exigentes, como edición ligera de video o juegos que no requieran mucha potencia, como Plantas vs Zombies.

Más que velocidad, lo que aporta este procesador es estabilidad, pues permite mantener varias aplicaciones abiertas sin desaceleraciones evidentes y administrar mejor el consumo de energía, algo que beneficia directamente a la duración de batería.

El equipo tiene 12 GB de RAM y hasta 512 GB, así como una batería de 5500 mAh que le permite trabajar todo el día con uso intenso, es decir tomando fotografías, jugando, recogiendo video o utilizando plataformas de streaming.

Cámara respaldada por Leica

Uno de los puntos de los que más presume Xiaomi sobre el 15T es su sistema de cámaras trasera desarrollada con Leica, con sensores que incluyen un principal de 50 MP, un telefoto de 50 MP, un telefoto de 50 MP con zoom 2x, y un ultra gran angular de 12 MP. La cámara frontal de 32 MP hace buenos selfies y videollamadas claras.

Aunque la calidad en general es competente, en el entorno de fotografía nocturna no alcanza la perfección premium de la que presume, pero para el día a día se pueden obtener fotos con buena calidad.

Precio de Xiaomi 15T: ¿Vale la pena?

Por 13,999 pesos, el Xiaomi 15T ofrece características que normalmente se encuentran en equipos más caros, como la pantalla AMOLED y su sistema de cámaras, lo que lo coloca como una opción atractiva dentro de su rango de precio para usuarios que quieren un teléfono completo sin sacrificar tanto el bolsillo.

En este mismo rango compite el iPhone 16e, que cuesta 1,000 pesos más; sin embargo, en 15T logra justificar mejor su costo-beneficio gracias a que ofrece una pantalla más grande y fluida, más memoria, una batería de mayor capacidad y carga mucho más rápida. Para quienes priorizan rendimiento diario, autonomía y versatilidad fotográfica por encima del ecosistema de Apple, el 15T termina siendo una propuesta más sólida por el precio.

Yo lo recomiendo si tu prioridad es una experiencia equilibrada general, con pantalla, batería y cámara competente, con el presupuesto de un gama media. Sin embargo, si eres un usuario que busca fotografía avanzada o rendimiento para juegos profundos, este no es el teléfono adecuado.