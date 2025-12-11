Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Apple, sin IA, es el mayor fabricante de smartphones en 2025

La empresa de tecnología logró colocar más equipos que Samsung, quien a inicios del año tuvo un fuerte foco en el uso de IA como herramienta en sus smartphones.
jue 11 diciembre 2025 02:00 PM
Sin tanto ruido de IA, Apple destrona a Samsung como el mayor fabricante de smartphones
Desde 2011, la compañía surcoreana se quedó en el liderazgo de fabricación y envío de smartphones, pero este año la firma de Cupertino ascendió. (Michael Derrer Fuchs/Getty Images)

La industria de teléfonos inteligentes está saturada. Después de la pandemia, la llegada de jugadores chinos inundó gamas como la media y media alta con opciones que hicieron que jugadores más longevos como Samsung, Apple o Motorola migraran a opciones más premium. Desde 2011, la compañía surcoreana se quedó en el liderazgo de fabricación y envío de smartphones, pero este año la firma de Cupertino ascendió.

Según proyecciones de mercado de Counterpoint Research, Apple será el mayor fabricante de smartphones del mundo en 2025, enviando más unidades que Samsung por primera vez desde hace 14 años. El informe apunta que la firma dirigida por Tim Cook colocará 243 millones de iPhones contra aproximadamente 235 millones de dispositivos Samsung.

Publicidad

Aunque la diferencia parece estrecha, refiere las preferencias que los usuarios tienen por este tipo de dispositivos, pues a pesar de que Apple no ha lanzado un enfoque en Inteligencia Artificial tan agresivo como Samsung, logró conquistar o reconquistar usuarios.

Oliver Aguilar, director de dispositivos en Latinoamérica para IDC, señaló que la industria está entrando en una fase de madurez donde el usuario no busca solo un teléfono, sino la continuidad de experiencias y se ve más la adopción de ecosistemas que sólo de productos.

“Las empresas crean ecosistemas de productos pero también servicios, lo que genera una integración más amable que alarga la fidelidad”, precisó Aguilar.

Los datos de Counterpoint Research muestran que el segmento premium, aquellos por encima de los 600 dólares, es el único que mantiene una trayectoria de crecimiento constante. Mientras la gama media se estanca y la de entrada pierde atractivo frente a ciclos de reemplazo más largos.

En ese terreno, Apple juega prácticamente sola, pues su modelo de negocio depende de una cartera limitada, pero ultraoptimizada, y de una base de usuarios dispuesta a actualizarse con frecuencia. En mercados emergentes como India, Brasil o México, los iPhone no solo ganan participación por especificaciones, sino por su aspiracionalidad, de acuerdo con el análisis de Canalys.

“En el segundo trimestre de 2025, Apple domina claramente el ranking global de smartphones más vendidos. Los modelos Pro son motores de volumen, no solo de valor, mientras que la descontinuación forzada de modelos antiguos por la regulación europea del USB-C afectó el desempeño de las generaciones N-2. La fortaleza del portafolio de Apple contrasta con su tamaño reducido y confirma una tendencia iniciada en los últimos cinco años”, apuntó el analista de Omdia, Runar Bjorhoude.

Publicidad

Tras la crisis de escasez de chips de 2021 que permitió que el Samsung Galaxy A12 encabezara las ventas, iPhone 16 y SE ayudaron a la empresa de Cupertino a crecer.

Samsung, por su parte, concentra su desempeño en los modelos de gama media y de entrada de la serie A, con el Galaxy A06 como pieza clave para recuperar participación en mercados donde la marca ha cedido terreno. Los Galaxy A16 se posicionaron como la línea económica más vendida del segundo trimestre del 2025, de acuerdo con Canalys.

Mientras Xiaomi muestra resiliencia al ubicar dos modelos dentro del top 10, impulsada por sus dispositivos de bajo costo que mantienen gran aceptación en mercados emergentes y continúan facilitando la digitalización móvil.

Ese impulso ha compensado la debilidad en China, donde Apple enfrenta competencia creciente de Vivo, Oppo y, sobre todo, Huawei, cuyo regreso al segmento premium altera nuevamente el tablero.

El liderazgo de Apple también llega en un momento de transformación profunda de las cadenas de suministro en Asia. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, sumadas a políticas industriales más agresivas en países del Sudeste Asiático, están acelerando una redistribución histórica de la manufactura.

El viraje de Apple hacia India y Vietnam ya no es una apuesta marginal, sino una estrategia sistemática para desactivar riesgos. Foxconn, Pegatron y Luxshare incrementaron capacidad fuera de China, mientras el gobierno indio ha desplegado incentivos fiscales multimillonarios para captar más eslabones de la cadena.

Samsung, que apostó tempranamente por Vietnam como su principal centro de manufactura global, enfrenta el reto de conservar competitividad en un contexto donde los costos laborales aumentan y las economías locales buscan diversificar su base productiva.

De acuerdo con Counterpoint, la firma surcoreana debe reforzar su gama alta, particularmente con los Fold y Galaxy S, sin abandonar el volumen que le da presencia global.

Publicidad

Tags

Apple Inc Samsung Electronics Smartphones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad