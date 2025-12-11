Sin tanto ruido de IA, Apple destrona a Samsung como el mayor fabricante de smartphones

Aunque la diferencia parece estrecha, refiere las preferencias que los usuarios tienen por este tipo de dispositivos, pues a pesar de que Apple no ha lanzado un enfoque en Inteligencia Artificial tan agresivo como Samsung, logró conquistar o reconquistar usuarios.

Oliver Aguilar, director de dispositivos en Latinoamérica para IDC, señaló que la industria está entrando en una fase de madurez donde el usuario no busca solo un teléfono, sino la continuidad de experiencias y se ve más la adopción de ecosistemas que sólo de productos.

“Las empresas crean ecosistemas de productos pero también servicios, lo que genera una integración más amable que alarga la fidelidad”, precisó Aguilar.

Los datos de Counterpoint Research muestran que el segmento premium, aquellos por encima de los 600 dólares, es el único que mantiene una trayectoria de crecimiento constante. Mientras la gama media se estanca y la de entrada pierde atractivo frente a ciclos de reemplazo más largos.

En ese terreno, Apple juega prácticamente sola, pues su modelo de negocio depende de una cartera limitada, pero ultraoptimizada, y de una base de usuarios dispuesta a actualizarse con frecuencia. En mercados emergentes como India, Brasil o México, los iPhone no solo ganan participación por especificaciones, sino por su aspiracionalidad, de acuerdo con el análisis de Canalys.

“En el segundo trimestre de 2025, Apple domina claramente el ranking global de smartphones más vendidos. Los modelos Pro son motores de volumen, no solo de valor, mientras que la descontinuación forzada de modelos antiguos por la regulación europea del USB-C afectó el desempeño de las generaciones N-2. La fortaleza del portafolio de Apple contrasta con su tamaño reducido y confirma una tendencia iniciada en los últimos cinco años”, apuntó el analista de Omdia, Runar Bjorhoude.