Nvidia, la manzana de la discordia en la carrera de la IA entre EU y China

Los controles de exportación, las nuevas reglas de Trump y el rápido avance de Huawei y Baidu colocan a Nvidia en el corazón de la disputa por el liderazgo global de la IA.
lun 15 diciembre 2025 05:55 AM
“China está preparando sus propios chips y tarde o temprano va a alcanzar o superar a Nvidia”, comenta el doctor José Luis Jauregui , catedrático de posgrado en CETYS Universidad y especialista en semiconductores. (Toby Melville/REUTERS)

La carrera de la Inteligencia Artificial entre China y Estados Unidos cada vez genera mayor tensión y en el centro de la disputa se encuentra Nvidia, liderada por Jensen Huang, que busca regresar al gigante asiático en medio de controles de exportaciones por parte del gobierno de Donald Trump, así como nuevas opciones chinas.

“Nvidia es la manzana de la discordia” en la relación comercial-tecnológica entre estas dos potencias, señala el doctor José Luis Jauregui , catedrático de posgrado en CETYS Universidad y especialista en semiconductores, quien resalta que la situación está generando un avance mayor por parte de China .

Hace una semana, Trump permitió las exportaciones de los chips H200 de Nvidia a China para que la firma norteamericana no pierda terreno frente a las alternativas del gigante asiático bajo un impuesto del 25% de esas ventas. Sin embargo, Beijing está limitando a sus empresas tecnológicas para debilitar el dominio de Nvidia y, al mismo tiempo, incentivar el desarrollo de su propia industria de chips.

“China está preparando sus propios chips y tarde o temprano va a alcanzar o superar a Nvidia”, comenta Jauregui. “Este es un juego geopolítico, pero no dudo que en dos años máximo alguna empresa china esté a la par de Nvidia”.

A mediados de año, el propio Huang aceptó esta situación. “Estados Unidos ha basado su política en la suposición de que China no puede fabricar chips de IA”, comentó el ejecutivo en junio . “Eso siempre fue cuestionable y ahora claramente es un error. La pregunta no es si tendrán IA, porque ya la tienen”.

Y es que tras las primeras restricciones que EU hizo para evitar que los chips de IA llegaran a China, sus empresas tecnológicas rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban ser más eficientes con la tecnología que tenían a la mano aun cuando no fuera tan avanzada como la estadounidense.

Huawei es un ejemplo, señala Guaurav Gupta, analista especializado en semiconductores de Gartner, quien destaca que acelerar la producción de chips en China es una de las formas en las que están lidiando con las restricciones estadounidenses y alerta que también están creando sus propio ecosistema de chips, desde conseguir los materiales, los procesos de fabricación e incluso las pruebas y empaquetamiento.

Este año, Huawei comenzó a realizar envíos del chip de IA 910C a sus clientes en China. Se trata de una unidad de procesamiento gráfico (GPU), que logra un rendimiento comparable al H100 de Nvidia, razón por la cual Paul Triolo, socio de la consultora Albright Stonebridge Group, dijo a la agencia de noticias Reuters que este chip se convertirá en la opción principal de los desarrolladores chinos.

En Nvidia son conscientes del avance de Huawei en China; sin embargo, Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica, mencionó que su posición en el mercado se basa en toda su infraestructura y no sólo en los chips.

”Van a poder hacer un buen chip de IA (…) Tienen acuerdos comerciales con muchas naciones, el apoyo de su Estado, alianzas con otras empresas”, detalla, pero agrega que Nvidia cuenta con un ecosistema más fuerte basado en centros de datos y desarrollo de software para diversas industrias, desde robótica, salud y telecomunicaciones, entre más.

Otro de los competidores chinos es Baidu , conocido como el Google chino, el cual presentó en noviembre su hoja de ruta quinquenal para sus chips de IA Kunlun, los cuales se actualizarán de forma anual y funcionarán para el entrenamiento de su LLM Earnie, dentro de sus propios centros de datos.

Con esta estrategia, la empresa profundizará su oferta “full stack”, es decir, contar con una infraestructura compuesta por chips, servidores y centros de datos, además de, a nivel de software, tener modelos y aplicaciones de IA para los usuarios finales.

De acuerdo con datos de JP Morgan, la expectativa de venta para Kunlun se multiplicará por seis para alcanzar alrededor de 1,100 millones de dólares, mientras que la unidad responsable de esa división dentro de Baidu podría estar valorada en 28,000 millones de dólares, según Macquarie.

Asimismo, dentro de China existe una escasez de suministro que podría ampliarse durante los próximos dos años, según previsiones del presidente de Tencent, Martin Lau, quien citó cuellos de botella en la fabricación por parte de jugadores locales, como SMIC. No obstante, esto abre la oportunidad a Baidu, que cuenta con una estrategia de producción más estable.

“Creemos que la demanda interna de computación de IA en China sigue siendo intensa, y los hiperescaladores recurren cada vez más a proveedores de soluciones locales”, se lee en una nota reciente de JP Morgan. “Consideramos que el chip de IA Kulun es uno de los mejor posicionados.

China sabe jugar el juego

A pesar de que el ecosistema de desarrollo es incipiente en el gigante asiático respecto a la experiencia de Nvidia en el sector, Jauregui es contundente: “China sabe jugar el juego”, comentó en relación a los bloqueos que el gobierno ha hecho en términos del acceso a tierras raras, algo que impactará a Estados Unidos.

“China está trabajando en algo parecido o mejor que puede superar y esa es la gran preocupación de Trump”, señaló el especialista, ¿cómo hacer que Nvidia siga siendo la empresa revolucionaria en IA, que sea la número uno en los próximos años, pero sin permitir el avance de sus rivales chinos?

Otro elemento relevante lo aporta Andrés Olea, director de ventas de productos financieros de GBM, quien señala la habilidad y creatividad de los ingenieros chinos. Como ejemplo, menciona a DeepSeek, un modelo de IA que logró resultados similares con una fracción de la inversión y tecnología que necesitó OpenAI para desarrollar ChatGPT.

Además, los informes de contrabando de componentes de Nvidia, incluido el chip de última generación Blackwell, preocupan hasta el punto de que la empresa estadounidense informó que la siguiente versión tendrá herramientas para verificar su ubicación y así evitar que lo utilicen los competidores.

“Los chinos empiezan a darle la vuelta a la situación”, comenta Olea, “Estados Unidos tiene dinero y poder de cómputo; los chinos, como no tienen recursos tan exagerados, son más ingeniosos”. Por ello, si bien EU hoy tiene liderato en la carrera de la IA, concluye Jauregui, “no será por mucho tiempo”.

