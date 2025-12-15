Publicidad

iRobot, creadores de Roomba, se declara en quiebra

La compañía solicitó protección bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en EU, tras señalar que ya no es rentable.
lun 15 diciembre 2025 09:34 AM
iRobot, fabricante de Roomba, se declara en bancarrota: ¿qué pasará con tu aspiradora?
Aunque la empresa fue la que abrio el mercado de aspiradoras robotizadas no resistió la competencia. (Onfokus/Getty Images)

Una de las empresas más relevantes en robótica de consumo, iRobot, acaba de declararse en quiebra. Aunque durante años, decir Roomba fue casi lo mismo que decir aspiradora robot, esta historia acaba de entrar en una nueva etapa, pues la empresa que creó este artefacto tendrá que hacer cambios organizacionales y financieros.

La compañía estadounidense solicitó protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, un mecanismo que le permite reorganizar sus finanzas sin detener operaciones. En términos prácticos, esto significa que iRobot no desaparece de un día para otro, pero sí reconoce que su modelo de negocio, tal como estaba, dejó de ser sostenible.

iRobot llevaba años enfrentando un entorno cada vez más hostil, ya que el mercado de aspiradoras robot, que la empresa prácticamente creó a principios de los 2000, se llenó de competidores más baratos, con funciones similares y con una velocidad de innovación difícil de igualar. Fabricantes asiáticos comenzaron a dominar los estantes y las plataformas de comercio electrónico, presionando precios y reduciendo los márgenes de ganancia.

A eso se sumaron los costos de producción más altos, la dependencia de fabricantes externos y una apuesta que no salió como se esperaba. En 2022, Amazon anunció la intención de comprar iRobot, una operación que prometía oxígeno financiero y una integración profunda con el ecosistema del hogar inteligente. Pero el acuerdo se vino abajo en 2024, tras el escrutinio de reguladores preocupados por competencia y privacidad de datos.

Ahora, el rescate llega desde donde también provenía buena parte de su hardware. Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, empresas chinas que ya eran acreedoras y socias industriales de iRobot, se quedarán con el control total de la compañía. La firma por ende dejará de cotizar en bolsa para operar como empresa privada.

¿Qué pasará con mi Roomba?

La empresa asegura que los robots seguirán funcionando con normalidad, que la aplicación no se apagará y que el soporte continuará mientras avanza el proceso de reestructuración, que podría concluir en 2026.

Pero bajo control chino, iRobot podría modificar su estrategia de producto, su ritmo de lanzamientos y su posicionamiento global. El Roomba del futuro podría parecerse menos a un dispositivo premium occidental y más a un competidor agresivo en precio y volumen, alineado con un mercado cada vez más comoditizado.

Más allá de la marca, la quiebra de iRobot dice mucho sobre el estado actual de la tecnología de consumo, pues ser pionero ya no garantiza sobrevivir. La innovación se volvió rápida, global y brutalmente competitiva.

Datos de Grand View Research señalan que el tamaño del mercado global de aspiradoras robóticas se estimó en 4,480 millones en 2021 y se proyecta que alcance los 29,820 millones para 2030, donde Asia Pacífico dominó el mercado con una participación del 40.8% en 2021.

