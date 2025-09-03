¿Robotina, eres tú? Los mexicanos cada vez más compran aspiradoras robot por esta razón

Buscan ser parte de la oportunidad de mercado
Además, el porcentaje de hogares con al menos un dispositivo inteligente conectado alcanzó el 26%, lo que representa alrededor de 10.2 millones de hogares, una progresión notable desde los 7.7 millones registrados en 2023, según la misma encuesta. Y esto es algo que quiere aprovechar Dreame, una marca china de aspiradoras y electrodomésticos.
“Empezamos ahora en México con una oficina y un equipo en puntos de venta, pero llevamos un año operando vía comercio electrónico. Hoy la idea es unirnos a partners como el Palacio de Hierro con el fin de que los usuarios conozcan el producto y sepan lo útil que es para su día a día”, señaló en entrevista Carlo Dubon, gerente de comunicación y marketing en Dreame México.
Dubon admite que el reto no solo es ganar participación en un segmento donde coexisten gigantes como iRobot, Roborock o Ecovacs, sino también garantizar logística ágil y soporte técnico local para responder a consumidores cada vez más exigentes.
“La competencia juega un papel muy fuerte en México en este momento y el problema con estos equipos es que cuando algo falla, el usuario no sabe a dónde recurrir; por eso trabajamos con socios locales para dar soporte en tiempo real, al final somos un jugador que llega para aprender lo que padece el mercado en este momento y así diferenciarnos”, apuntó el ejecutivo de Dreame.
Por ello apunta a los servicios postventa como diferenciador donde su estrategia es mandar refacciones suficientes al país e instruye a personal técnico para saber de qué manera pueden apoyar a los usuarios.
“Tenemos diversos canales, donde se pueden comunicar los usuarios y se resuelven dudas o el servicio de estos electrodomésticos, pues al final muchas veces es un tema de una mala configuración o uso, no una falla del equipo”, apuntó Dubon.
Marcas como Samsung o LG apuntan al segmento de alto alcance con durabilidad, mientras que Dyson al premium con tecnología coloide, por lo que la empresa de origen chino busca una expansión rápida mediante digitalización y logística optimizada.