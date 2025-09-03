¿Robotina, eres tú? Los mexicanos cada vez más compran aspiradoras robot por esta razón

Esta dinámica responde a varios factores. Desde el regreso a las oficinas hasta la integración de estos dispositivos dentro del ecosistema de hogares inteligentes. La tecnología detrás de los robots de limpieza ya incluye mapeo de interiores, conectividad con asistentes digitales y funciones avanzadas como autovaciado, lo que empuja la percepción de valor entre los consumidores.

El regreso a los espacios corporativos es progresivo pero muestra señales claras de recuperación este año. Según CBRE en el primer trimestre de 2025, el espacio ocupado de oficinas en la Ciudad de México fue de 70,000 metros cuadrados, un aumento del 60% respecto al mismo periodo de 2024.

El auge de las aspiradoras robot también está estrechamente ligado al crecimiento del mercado de hogares inteligentes en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2024) del INEGI, en 2024 el 73.6% de los hogares mexicanos (equivalente a 28.8 millones de viviendas) contaba con acceso a internet, una mejora de 1.9 puntos porcentuales respecto a 2023, y un aumento de 7.2 puntos desde.

Según la consultora Imarc este auge está impulsado por la creciente adopción de hogares inteligentes, estilos de vida urbanos y avances tecnológicos en sensores e inteligencia artificial.