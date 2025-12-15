A través de un mensaje dirigido a sus usuarios, la compañía agradeció la confianza de quienes apostaron por su modelo de compra de supermercado en línea, enfocado en productos frescos, el apoyo a productores mexicanos y una experiencia de consumo distinta.

Jüsto señaló que para resolver dudas relacionadas con el cierre, los usuarios podrán consultar la sección de Preguntas Frecuentes disponible en sus canales oficiales.

¿Qué sucede con los pedidos que realicé?

Los pedidos confirmados antes del 15 de diciembre de 2025 serán procesados y entregados normalmente, sujetos a disponibilidad de productos y restricciones logísticas. Si Jüsto no pudiera cumplir con el pedido (total o parcialmente), la compañía aseguró que notificará y aplicará un reembolso por los artículos no entregados.

