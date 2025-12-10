Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Instagram por fin te dará control sobre lo que ves

La plataforma estrenó una herramienta que te permite editar los temas que influyen en tus Reels para dejar de recibir videos que no te interesan.
mié 10 diciembre 2025 11:00 AM
Instagram cambia para siempre: te dará el control de tu algoritmo pero solo en una de sus funciones
La herramienta, cuyo nombre es “Tu algoritmo”, por ahora solo estará disponible en los Reels de Instagram. (Dado Ruvic/REUTERS)

El algoritmo es una de las herramientas más poderosas que te enganchan a redes sociales y hasta ahora no había control sobre él. Si buscas una cuenta de standup, la aplicación te bombardea con contenido de comedia. Sin embargo, Instagram lanzó una nueva función con la que será posible tener mayor injerencia sobre las recomendaciones que reciben los usuarios y personalizarlas según sus intereses.

La herramienta, cuyo nombre es “Tu algoritmo”, por ahora solo estará disponible en los Reels de Instagram y aparecerá en la esquina superior de la derecha de la pantalla, donde estarán los temas que la IA de Instagram cree que te interesan más para que puedas modificarlos.

En un ejemplo que Meta mostró a medios de comunicación estadounidenses, la herramienta mostraba una descripción que decía: “Últimamente te ha interesado la creatividad, la emoción deportiva, la motivación para el fitness y el skate”.

Publicidad

A partir de ese resumen será posible elegir, de entre una lista de temas, cuáles son los que verdaderamente te interesan o se adaptan a ti y si alguno no aparece, podrás escribirlo para ver videos relacionados a ese tópico.

“A medida que tus intereses evolucionan, queremos ofrecer formas más significativas de controlar lo que ves”, dijo Instagram en una publicación en su blog. “Gracias a la IA, ahora puedes ver y personalizar más fácilmente los temas que dan forma a tus Reels, lo que hace que las recomendaciones se adapten aún mejor a ti”.

La nueva herramienta se lanzará en su primera etapa únicamente en los Estados Unidos a partir de hoy, pero la empresa detalló que pronto estará disponible alrededor del mundo en inglés.

Asimismo, Meta también adelantó que en el futuro, los usuarios de Instagram también podrán controlar el algoritmo del feed de Exploración, así como en otras áreas dentro de la app.

Esta herramienta no es única en el panorama digital. TikTok ofrece una función similar, llamada “Administrar temas”, la cual permite tener más control en la interfaz ”Para ti” para mostrar el contenido que el usuario prefiere sobre determinados asuntos.

En el caso de TikTok, la alternativa se lanzó el año pasado, pero existe una diferencia fundamental respecto a Instagram, y es que en el primer caso solo se muestran alrededor de una docena de categorías genéricas, mientras que en Instagram hay mayor personalización y la opción de agregar tópicos adicionales.

La incorporación de la herramienta llega tan solo unas horas después de que Australia prohibió las redes sociales para usuarios menores de 16 años, provocando que millones de niños y adolescentes perdieran el acceso a sus cuentas.

Como parte de este movimiento, se espera que las empresas de redes sociales tomen medidas más estrictas para eliminar las cuentas de menores de 16 años y evitar que registren nuevas cuentas. En caso de incumplir con esta obligación, las compañías podrían recibir multas de hasta 49.5 millones de dólares.

Publicidad

Tags

Instagram

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad