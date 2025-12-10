Instagram cambia para siempre: te dará el control de tu algoritmo pero solo en una de sus funciones

A partir de ese resumen será posible elegir, de entre una lista de temas, cuáles son los que verdaderamente te interesan o se adaptan a ti y si alguno no aparece, podrás escribirlo para ver videos relacionados a ese tópico.

“A medida que tus intereses evolucionan, queremos ofrecer formas más significativas de controlar lo que ves”, dijo Instagram en una publicación en su blog. “Gracias a la IA, ahora puedes ver y personalizar más fácilmente los temas que dan forma a tus Reels, lo que hace que las recomendaciones se adapten aún mejor a ti”.

La nueva herramienta se lanzará en su primera etapa únicamente en los Estados Unidos a partir de hoy, pero la empresa detalló que pronto estará disponible alrededor del mundo en inglés.

Asimismo, Meta también adelantó que en el futuro, los usuarios de Instagram también podrán controlar el algoritmo del feed de Exploración, así como en otras áreas dentro de la app.

Esta herramienta no es única en el panorama digital. TikTok ofrece una función similar, llamada “Administrar temas”, la cual permite tener más control en la interfaz ”Para ti” para mostrar el contenido que el usuario prefiere sobre determinados asuntos.

En el caso de TikTok, la alternativa se lanzó el año pasado, pero existe una diferencia fundamental respecto a Instagram, y es que en el primer caso solo se muestran alrededor de una docena de categorías genéricas, mientras que en Instagram hay mayor personalización y la opción de agregar tópicos adicionales.

La incorporación de la herramienta llega tan solo unas horas después de que Australia prohibió las redes sociales para usuarios menores de 16 años, provocando que millones de niños y adolescentes perdieran el acceso a sus cuentas.

Como parte de este movimiento, se espera que las empresas de redes sociales tomen medidas más estrictas para eliminar las cuentas de menores de 16 años y evitar que registren nuevas cuentas. En caso de incumplir con esta obligación, las compañías podrían recibir multas de hasta 49.5 millones de dólares.