Los lentes de Meta, Oakley y Ray-Ban ya están disponibles en México: estas son las gafas deportivas del futuro

A simple vista, estas gafas conservan el diseño clásico que hizo viable el experimento original de su versión anterior, pero por dentro integran mejoras clave, como una cámara capaz de grabar video en 3K, mayor duración de batería y una versión más madura del asistente Meta AI, activado por voz. La promesa de estos dispositivos es capturar lo que se ve, escuchar lo que se necesita y responder en tiempo real, sin interrumpir la experiencia.

Las Oakley Meta Vanguard están pensadas para usuarios activos, para quienes corren, entrenan o se mueven en exteriores. Son más robustas, resistentes al agua y al polvo, con un enfoque claro en el rendimiento deportivo y el audio en ambientes ruidosos. No son gafas “para verse bien”, sino para usarse intensamente, una distinción clave en un mercado que todavía define para qué sirven realmente este tipo de dispositivos.

Estas gafas fueron diseñadas para deportes de alta intensidad, con una cámara lista para la acción, integraciones con aplicaciones de fitness incluyendo Garmin y Strava, audio inmersivo para mejorar entrenamientos, clasificación IP67 para resistir al agua y polvo, y un precio desde 10,609 pesos.

Las Oakley Meta HSTN tienen un diseño muy contemporáneo, funciones inteligentes y un precio ligeramente más accesible, con un precio de entrada de 8,489 pesos. Son, en muchos sentidos, la puerta de entrada al ecosistema de gafas con IA de Meta, dirigidas a quienes buscan experimentar con este tipo de tecnología sin irse a un uso extremo o especializado.

México es un mercado relevante para el consumo de tecnología conectada, y también en un laboratorio social donde se ponen a prueba nuevas formas de interacción digital. Al mismo tiempo, es un entorno donde las preocupaciones sobre privacidad, grabación en espacios públicos y uso de datos personales siguen abiertas. Meta insiste en que estos dispositivos incluyen indicadores visibles cuando la cámara está activa, pero el debate está lejos de cerrarse.

El lanzamiento de Meta AI se realizó en abril de 2025, antes era conocida como Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), fue fundada en 2013 como parte de los esfuerzos de Meta para avanzar en la investigación de inteligencia artificial. Su objetivo inicial era explorar y mejorar la inteligencia mediante tecnologías avanzadas, y desde entonces ha evolucionado para convertirse en un actor clave en el desarrollo de IA y realidad aumentada de la compañía de Zuckerberg.

