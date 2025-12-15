Microsoft se topa con pared y recorta sus objetivos de IA: las empresas no usan Copilot

Las metas de venta que Microsoft no logró cumplir

Un reporte de The Information reveló que varias divisiones de Microsoft redujeron las cuotas de crecimiento que debían cumplir sus equipos comerciales en productos de inteligencia artificial. En algunos casos, los objetivos se recortaron hasta 50% luego de que la mayoría de los vendedores no alcanzó las metas del año fiscal que terminó en junio.

Dentro de la división de Azure, una unidad encargada de impulsar el gasto de clientes en el mercado Foundry —donde se venden modelos y agentes de IA— había fijado un aumento de 50% en consumo. Menos de una quinta parte del personal logró ese objetivo, por lo que la meta para el nuevo ejercicio se redujo a alrededor de 25%.

Este ajuste interno refleja una corrección frente a expectativas que no se materializaron. Según las fuentes citadas, el cambio no responde a un solo producto, sino a un conjunto de herramientas de IA cuya adopción no creció al ritmo proyectado, pese a la presión comercial ejercida durante el último año fiscal.

Por qué los clientes no están usando agentes de IA

La baja demanda está relacionada con el desempeño limitado de los agentes de IA disponibles en el mercado. Investigaciones citadas por The Information muestran que incluso los modelos mejor evaluados fallan con frecuencia en tareas reales de oficina, lo que obliga a que humanos supervisen o corrijan el proceso.

Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon señaló que el agente con mejor desempeño —Gemini 2.5 Pro— no logró completar correctamente cerca de 70% de las tareas evaluadas en entornos laborales reales. Esa tasa de error reduce el incentivo para delegar procesos completos a sistemas autónomos.

Experiencias similares se registraron con el agente de ChatGPT lanzado por OpenAI durante el verano, que prometía ejecutar tareas complejas de inicio a fin. Usuarios reportaron que el sistema resultó lento, inestable y poco útil, lo que refuerza la percepción de que la tecnología aún no está lista para operar sin intervención humana.

Copilot también enfrenta resistencia en el mercado

La presión no se limita a Foundry. De acuerdo con reportes retomados por Bloomberg, trabajadores y empresas han mostrado preferencia por soluciones de OpenAI frente a Copilot, lo que ha dificultado su posicionamiento como herramienta central de productividad.

Esa preferencia ha afectado la capacidad de Microsoft para impulsar Copilot como producto de uso cotidiano en oficinas, a pesar de su integración con aplicaciones empresariales. La resistencia no se basa solo en precio, sino en la dificultad para medir beneficios claros frente a los errores que todavía presenta la IA generativa.

El resultado es un uso limitado que no justifica, para muchos clientes, ampliar presupuestos o comprometer contratos de mayor escala.

Microsoft niega haber reducido cuotas globales de IA

Tras la publicación del reporte, Microsoft respondió que la información mezcla conceptos distintos. En una declaración enviada a Bloomberg , un portavoz de la empresa señaló que “la historia de The Information combina de manera incorrecta crecimiento y cuotas de ventas” y aseguró que “las cuotas agregadas de ventas para productos de IA no han sido reducidas”.

La empresa sostuvo que los ajustes no implican una reducción generalizada de sus ambiciones en inteligencia artificial, sino interpretaciones erróneas sobre objetivos comerciales internos. Aun así, el mercado reaccionó al reporte y la acción llegó a caer más de 2.5% antes de recortar pérdidas.

El movimiento reflejó cautela entre inversionistas ante la dificultad de convertir la adopción de IA en ingresos sostenidos.

El negocio que sí sostiene a Microsoft

Aunque la venta directa de herramientas de IA enfrenta obstáculos, Microsoft mantiene ingresos relevantes a través del alquiler de infraestructura en la nube. Gran parte de la demanda de cómputo para inteligencia artificial proviene de OpenAI, una relación distinta a la comercialización de Copilot o de los agentes vendidos en Foundry.

Esa demanda de infraestructura ha sido clave para sostener el negocio de Azure, incluso cuando los productos de IA orientados a empresas no alcanzan los niveles esperados de adopción.

Sin embargo, los ajustes recientes muestran que, más allá del entusiasmo inicial, las empresas siguen evaluando con cautela cuánto están dispuestas a pagar por una tecnología que todavía no cumple de forma consistente con lo que promete.