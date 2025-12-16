Firefox no está muerto: así es como peleará en la “tercera guerra de navegadores”

Anthony Enzor-DeMeo, CEO de Mozilla, señaló que la organización ha puesto a la IA en el centro de su estrategia, pero con una narrativa distinta a la de sus rivales, pues es menos asistente omnisciente y más infraestructura elegible.

El plan es incorporar un “AI Mode” en Firefox que permitirá a los usuarios elegir entre distintos modelos de lenguaje, incluidos modelos de código abierto y opciones operadas directamente por Mozilla.

“La IA no debería ser una caja negra impuesta por una sola empresa”, señaló Enzor-DeMeo en una entrevista con The Verge. “Nuestro objetivo es que el usuario tenga agencia real sobre las herramientas cognitivas que usa todos los días”.

Y con esta arma, la empresa busca combatir en la tercera guerra de navegadores, llamada así porque la primera se libró en los años noventa, entre Netscape e Internet Explorer. La segunda, a finales de los 2000, donde se enfrentó Chrome con Firefox y Safari en un internet más rápido, más visual y cada vez más centralizado.

Mientras que la tercera no se juega en la velocidad de carga ni en el cumplimiento de estándares web, sino en quién controla la capa cognitiva desde la que los usuarios acceden, interpretan y producen información.

En paralelo a la ofensiva de Mozilla, Google está convirtiendo a Chrome en la principal puerta de entrada a Gemini, su modelo de IA generativa, integrándolo de forma cada vez más profunda en búsquedas, redacción y navegación predictiva.

Microsoft hace lo propio con Copilot en Edge, mientras que Apple avanza hacia un Safari estrechamente vinculado a Apple Intelligence, su sistema de IA integrado a nivel de sistema operativo.

Para organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), esta evolución plantea riesgos que van más allá de la competencia comercial, pues la concentración de capacidades de IA en los navegadores puede reforzar dinámicas de vigilancia, dependencia tecnológica y erosión de la autonomía del usuario.

“Cuando la interpretación de la información pasa por un modelo controlado por una sola empresa, se reducen las posibilidades de auditoría, disenso y diversidad”, advierte la EFF en sus análisis sobre IA.

Firefox tiene alrededor de 200 millones de usuarios activos mensuales, una base pequeña frente al dominio de Chrome, pero suficientemente grande como para funcionar como campo de prueba de modelos alternativos. En un momento en que los navegadores se transforman en capas de mediación inteligente, la empresa busca ser el navegador donde la IA no sustituye al usuario, sino que se deja configurar por él.