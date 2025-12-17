Plantas de producción en México

Samsung actualmente opera dos plantas industriales principales en territorio mexicano. La primera está en Querétaro y se focaliza en la manufactura de electrodomésticos inteligentes y línea blanca.

Esta fábrica es un punto de exportación para América y una de las más relevantes para la compañía a nivel global. A finales de 2024, la empresa dio a conocer que ahí se producen más de cuatro millones de unidades al año, con una capacidad diaria superior a los 16,000 productos.

El 20% de la producción del centro de Querétaro se destina al mercado mexicano, mientras que el 80% se exporta a países de Norteamérica y Latinoamérica, de acuerdo con datos oficiales de la empresa surcoreana.

Entre los productos que ahí se fabrican destacan refrigeradores, lavadoras y secadoras.

La otra planta está en Tijuana, Baja California, y está orientada principalmente a la producción de pantallas y televisores, siendo reconocida como uno de los centros más grandes del mundo para este tipo de equipos.

La unidad al norte del país exporta hacia Estados Unidos, Canadá y otros países de la región. Su ubicación fronteriza permite a Samsung optimizar tiempos logísticos y responder con mayor rapidez a la demanda del mercado estadounidense, uno de los más importantes para la marca.

