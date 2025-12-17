Samsung Electronics es una de las empresas tecnológicas más reconocidas con presencia industrial y comercial en México. Su operación abarca desde manufactura avanzada de electrónicos y electrodomésticos hasta la venta directa de productos de consumo. Además, la posición geográfica del país, hace de éste un hub clave dentro de la estrategia global de la compañía.
Qué plantas, productos y operación tiene Samsung en México
Plantas de producción en México
Samsung actualmente opera dos plantas industriales principales en territorio mexicano. La primera está en Querétaro y se focaliza en la manufactura de electrodomésticos inteligentes y línea blanca.
Esta fábrica es un punto de exportación para América y una de las más relevantes para la compañía a nivel global. A finales de 2024, la empresa dio a conocer que ahí se producen más de cuatro millones de unidades al año, con una capacidad diaria superior a los 16,000 productos.
El 20% de la producción del centro de Querétaro se destina al mercado mexicano, mientras que el 80% se exporta a países de Norteamérica y Latinoamérica, de acuerdo con datos oficiales de la empresa surcoreana.
Entre los productos que ahí se fabrican destacan refrigeradores, lavadoras y secadoras.
La otra planta está en Tijuana, Baja California, y está orientada principalmente a la producción de pantallas y televisores, siendo reconocida como uno de los centros más grandes del mundo para este tipo de equipos.
La unidad al norte del país exporta hacia Estados Unidos, Canadá y otros países de la región. Su ubicación fronteriza permite a Samsung optimizar tiempos logísticos y responder con mayor rapidez a la demanda del mercado estadounidense, uno de los más importantes para la marca.
Participación de Samsung en México
Samsung no solo produce en México, sino que los nacionales son ávidos seguidores de la marca. La compañía fue reconocida como la marca preferida de los consumidores mexicanos en la segunda edición del ranking World’s Best Brands, publicado por la revista TIME en colaboración con Statista el pasado 8 de octubre.
Desde su llegada al país en 1995, Samsung es una de las marcas preferidas por los consumidores mexicanos. La firma es particularmente popular en la rama de smartphones, si bien ha mostrado cierta disminución frente al crecimiento de marcas de origen asiático, sigue siendo dominante, pues lidera el mercado con una cuota de 26.3%, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu).
La misma consultora señala que la empresa surcoreana ocupa el primer lugar en cuanto a conocimiento de marca hasta junio de 2025, con un 98.7% entre el total de usuarios de smartphones en México.
Además, según International Data Corporation (IDC), los monitores Samsung lideran el mercado mexicano con el 25.8% del mercado. La empresa también ocupa el primer lugar del mercado de monitores para videojuegos, con una participación del 42% en monitores para gaming y del 69.5% en monitores OLED en el primer cuarto de 2025.