Sony dejará de incorporar juegos de PS4 en PlayStation Plus

A través de un anuncio publicado en su sitio oficial, PlayStation informó que a partir de enero de 2026 los títulos de PS4 se incorporarán con menor frecuencia tanto en las selecciones mensuales como en las actualizaciones del catálogo de PlayStation Plus.

La comunicación no plantea la eliminación de juegos de PS4 dentro del servicio, sino una reducción en la periodicidad con la que estos títulos se sumarán al catálogo, como parte de un ajuste en la estrategia del programa de suscripción.

El cambio aplica de forma general al servicio de PlayStation Plus y no distingue entre niveles de suscripción, por lo que afecta por igual a los planes Essential, Extra y Deluxe.

¿Entonces qué entregará PlayStation Plus a los jugadores de PS4 en cada plan?

Tras el cambio los planes se mantiene de la siguiente manera:

PlayStation Plus Essential

- Juegos mensuales incluidos en la suscripción.

- Acceso al multijugador online.

- Descuentos en PlayStation Store.

-Almacenamiento en la nube para partidas guardadas.

- Funciones sociales como Share Play.

PlayStation Plus Extra

- Todos los beneficios del plan Essential.

- Acceso al catálogo de juegos incluido en el servicio.

- PlayStation Plus Deluxe

- Beneficios completos de Essential y Extra.

- Acceso a Ubisoft+ Classics.

- Catálogo de clásicos.

- Pruebas de juegos.

Cómo cambiar o cancelar tu suscripción de PlayStation Plus

Si deseas cambiar tu plan, solo debes seguir los siguientes pasos según el dispositivo desde donde se haga el cambio:

Desde PS4

- Entra a Configuración de cuenta.

- Ve a Administración de suscripciones.

- Elige Cambiar plan (para bajar de nivel) o Cancelar suscripción.

- Confirma la opción seleccionada.

Desde Internet

- Inicia sesión en tu cuenta de PlayStation Network.

- Entra a Administración de suscripciones.

- Elige Cambiar plan (para bajar de nivel) o Cancelar suscripción.

- Confirma la opción seleccionada.

Cuándo se aplica el cambio

Si bajas de nivel, el ajuste se refleja al final de tu periodo de prepago vigente.