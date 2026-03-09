Semana Santa 2026: cuándo empiezan las vacaciones y cuáles son días oficiales

¿Por qué se llama Semana Santa?

El medio especializado Desde la Fe, explica que durante estos días se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo, lo cual ofrece una oportunidad a los católicos para recordarlo como el maestro que vino a morir por los pecados, en tanto, la resurrección, ofrece una esperanza de vida eterna, de acuerdo con sus creencias.

El Triduo Pascual —Jueves, Viernes y Sábado Santos— es el centro del año litúrgico. Debido a que se reza el rosario con los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos, se califican a estos días como "santos".

Y es que en Semana Santa se conmemoran tres milagros:

Que Jesús se hace presente entre nosotros

Que Jesús murió por nosotros, pecadores

Que Jesús resucitó

En diversas comunidades del país se llevan a cabo representaciones del Viacrucis, siendo la que se lleva en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, como una de las más conocidas. Recientemente fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) .

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La Semana Santa será celebrada por los católicos del 29 de marzo al 5 de abril de 2026. Las fechas clave son las siguientes:

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

Miles de nazarenos de todas las edades y géneros recorren los barrios de Iztapalapa, previo a la representación de la Pasión de Cristo, que se celebra cada año. / La imagen es de 2023. (Foto: Julio Ortega/Getty Images)

¿Por qué Semana Santa no es la misma fecha cada año?

La explicación tiene un origen litúrgico, ya que la Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Esta regla fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C.

La Iglesia Católica toma en cuenta la "luna eclesiástica", y no exactamente la luna astronómica, que podría dar lugar a discrepancias; aunque el equinoccio astronómico puede variar ligeramente entre el 20 o 21 de marzo, para fines eclesiásticos siempre se considera que sucede el 21 de marzo.

¿Hay clases en Semana Santa hay?

No, pero no porque se tome en cuenta esta festividad religiosa, ya que la educación en México es laica. Sin embargo, en el calendario de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de Semana Santa son del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. Los alumnos regresan a clases el lunes 13 de abril.