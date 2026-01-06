Publicidad

El mundo después de la IA generativa: Nvidia en el CES 2026

Nuevas plataformas, vehículos autónomos más inteligentes y agentes de IA que ya interactúan con el mundo físico son parte de la visión de Nvidia hacia el futuro.
Nvidia en CES 2026: Jensen Huang nos muestra el futuro de la IA que ya moldea el mundo real
Huang subrayó que el desarrollo de la Inteligencia Artificial no está limitado a grandes centros de datos o supercomputadoras industriales, sino que también está llegando al plano personal.
Las Vegas, Nevada. En su presentación principal dentro del CES 2026, el director general de Nvidia, Jensen Huang, delineó la estrategia tecnológica de la compañía para los próximos años, centrada en la expansión de la Inteligencia Artificial (IA) como infraestructura esencial para la economía digital.

A lo largo de su intervención, Huang abordó los principales frentes de desarrollo de la empresa: nuevos modelos de IA, plataformas de cómputo de alto rendimiento, sistemas para robótica y automatización, así como la transformación de centros de datos y dispositivos de consumo.

El mensaje central de la keynote fue que la IA ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en un componente estructural de la industria global. Huang sostuvo que el cambio en la computación no es únicamente una evolución del hardware, sino una reconfiguración completa de la manera en que se diseñan los sistemas digitales, desde el software y los modelos de entrenamiento hasta la infraestructura física que los soporta.

Hacia la IA “física”

El directivo situó la evolución de la IA como una historia con tres grandes capítulos: percepción, generación e “IA física”. Esta última combina razonamiento, sentido del mundo real y la capacidad de actuar sobre él.

El ejecutivo explicó que la IA atraviesa una nueva etapa que ya no se limita a generar textos, imágenes o código, sino que comienza a interactuar con el mundo físico. A este concepto lo denominó “IA física”. En términos prácticos, esto se traduce en robots más autónomos, fábricas inteligentes y vehículos que pueden interpretar situaciones complejas con mayor seguridad.

A modo de demostración, Huang exhibió los avances de Nvidia en modelos de IA que entrenan máquinas para interactuar con el mundo físico. La plataforma Cosmos, por ejemplo, utiliza modelos de formación masiva para simular entornos realistas que permiten entrenar robots y sistemas autónomos sin depender únicamente de datos del mundo físico.

Alpamayo: “Razonamiento” para vehículos autónomos

Uno de los anuncios más relevantes fue Alpamayo, una familia de modelos y herramientas diseñada para mejorar la toma de decisiones de los vehículos autónomos.

A diferencia de los sistemas tradicionales, que reaccionan a estímulos inmediatos, estos nuevos modelos buscan que los autos comprendan el contexto completo de su entorno, como tráfico, peatones, condiciones climáticas y escenarios de riesgo. Según Huang, este enfoque no solo incrementa la precisión, sino que permite que las máquinas expliquen por qué toman ciertas decisiones, un paso clave para generar confianza en la automatización.

El enfoque de Nvidia con Alpamayo también implica la apertura de parte de los datos de entrenamiento que alimentan estos modelos —una medida destinada a fomentar la colaboración global en el desarrollo de IA.

Rubin y la próxima generación de IA

En el ámbito del hardware, Nvidia presentó su próxima gran plataforma llamada NvidiaRubin, bautizada así en honor a la astrónoma estadounidense Vera Rubin, conocida por confirmar la existencia de materia oscura.

Rubin será la sucesora de la arquitectura Blackwell y está concebida como el motor de la siguiente generación de IA. Huang explicó que esta arquitectura permitirá procesar volúmenes de información mayores a menor costo, lo que, dijo el empresario, facilitará que más empresas y organizaciones puedan acceder a soluciones avanzadas de IA sin depender de infraestructuras prohibitivas.

La plataforma Rubin promete acelerar drásticamente la innovación en IA, ofreciendo tokens de IA a una décima parte del costo. "Cuanto más rápido se entrenen los modelos de IA, más rápido se podrá abrir la próxima frontera al mundo", afirmó Huang y dijo que ya están en proceso de producción.

IA en todas partes

Huang subrayó que el desarrollo de la Inteligencia Artificial no está limitado a grandes centros de datos o supercomputadoras industriales, sino que también está llegando al plano personal.

Para ilustrarlo, presentó una demostración de un agente de IA que funciona de manera local en la computadora de escritorio Nvidia DGX Spark, integrado a un pequeño robot llamado Reachy Mini, capaz de interactuar con su entorno y responder en tiempo real.

El ejercicio mostró cómo la combinación de modelos abiertos y ejecución local permite que estos sistemas se conviertan en asistentes físicos útiles y cercanos al usuario.

“Lo sorprendente es que esto ahora es algo completamente trivial, pero hace apenas un par de años habría sido imposible, absolutamente inimaginable”, dijo Huang.

En su presentación también subrayó la importancia de las alianzas industriales. Nvidia trabaja con empresas de manufactura, energía, transporte, salud y software para integrar la IA en procesos productivos reales. Huang insistió en que la próxima etapa de la Inteligencia Artificial no se medirá solo por avances técnicos, sino por su capacidad de resolver problemas concretos como optimizar cadenas de suministro, reducir desperdicios, mejorar diagnósticos médicos y acelerar el desarrollo científico.

A lo largo de la keynote, el directivo mantuvo un mensaje constante: la inteligencia artificial se está convirtiendo en una nueva infraestructura básica, al mismo nivel que la electricidad o internet.

En su visión, las economías que inviertan temprano en esta tecnología serán las que lideren la innovación, la productividad y el crecimiento durante la próxima década.

DLSS 4.5 y otras actualizaciones para juegos

Nvidia anunció DLSS 4.5, una tecnología que presenta Dynamic Multi Frame Generation, un nuevo modo 6X Multi Frame Generation y un modelo de transformador de segunda generación para DLSS Super Resolution, para que los jugadores puedan experimentar los últimos y mejores títulos con un rendimiento y gráficos mejorados.

Más de 250 juegos y aplicaciones ahora son compatibles con la tecnología Nvidia DLSS 4, y los títulos más importantes de este año agregaron soporte, incluidos 007 First Light, Phantom Blade Zero, PRAGMATA y Resident Evil Requiem en el lanzamiento.

RTX Remix Logic debutó, ampliando las capacidades de la plataforma de modding Remix para permitir a los modders activar efectos gráficos dinámicos a lo largo de un juego basados ​​en eventos del juego en tiempo real.

