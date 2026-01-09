Detrás del boicot de Café Tacvba a Spotify: ¿tu suscripción realmente financia la guerra?

Spotify responde a

Café Tacvba

Tras los señalamientos de la banda, la plataforma de música en streaming aclaró que no invierte en guerras. La polémica surgió luego de que Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, anunciara en junio pasado una inversión de 700 millones de dólares a través de su empresa personal, Prima Materia, en Helsing, una firma europea especializada en software de inteligencia artificial integrado en aviones de combate, cuyo presidente es el propio Daniel Ek.

Sin embargo, Spotify precisó que Helsing “es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania” y que esta inversión no tiene relación con la plataforma ni con su operación:

"Spotify no financia la guerra. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas”, indicó la compañía en un comunicado.

¿Entonces?

Spotify como empresa no invierte directamente en tecnología bélica, pero sí su principal ejecutivo y visionario, Daniel Ek, quien canalizó recursos de su empresa Prima Materia hacia Helsing, lo que ha generado críticas por vincularse indirectamente con la industria militar.

En el anuncio del año pasado , Ek, identificado oficialmente como presidente de Helsing, señaló: “A medida que Europa fortalece rápidamente sus capacidades de defensa en respuesta a los cambiantes desafíos geopolíticos, existe una necesidad urgente de inversiones en tecnologías avanzadas que garanticen su autonomía estratégica y su preparación en materia de seguridad”.

Asimismo, agregó: “Helsing se encuentra en una posición privilegiada gracias a su liderazgo en IA para ofrecer estas capacidades críticas en la innovación de defensa en todos los ámbitos. Al redoblar nuestra inversión, Prima Materia reafirma su compromiso de potenciar la soberanía tecnológica de Europa, una ambición que Helsing encarna a la perfección”.

Aunque Spotify en sí no realiza inversiones militares, la participación de Daniel Ek a través de su empresa Prima Materia en la firma armamentista Helsing ha generado malestar entre varios músicos alrededor del mundo.

La petición de Café Tacvba se suma a la de otros artistas internacionales, como Massive Attack, Björk, Lorde, Deerhoof, King Gizzard & the Lizard Wizard y Godspeed You! Black Emperor, quienes también han señalado a Spotify por vincularse de manera indirecta con la guerra.

Daniel Ek, nacido en 1983 en Estocolmo, es cofundador de Spotify y principal visionario. (Foto: Andrew Burton/Getty Images)

¿Quién es Daniel Ek?

Daniel Ek, nacido el 21 de febrero de 1983 en Rågsved, Estocolmo, es cofundador de Spotify, la plataforma de música en streaming más grande del mundo, con cerca de 700 millones de usuarios. Desde joven mostró interés por la música y la tecnología, aprendiendo varios instrumentos y programación, y fundó su primer emprendimiento de páginas web a los 14 años.

Junto a Martin Lorentzon, creó Spotify en 2006 con el objetivo de ofrecer “toda la música del mundo de una forma fácil, legal y gratuita para los usuarios”. Aunque el lanzamiento comercial fue en 2008, la plataforma creció rápidamente y convirtió a Ek en uno de los empresarios más influyentes de Suecia.

Además de la música, Ek ha llamado la atención por su rol en la tecnología militar. En 2025, a través de su empresa Prima Materia, lideró una inversión de 700 millones de dólares en Helsing, una compañía europea de drones y software militar, lo que generó críticas y boicots de varios artistas.

A finales de septiembre se anunció que, tras casi 20 años como CEO de Spotify, Ek dejará la dirección operativa en manos de Gustav Söderström y Alex Norström a partir de 2026, mientras asume el rol de presidente ejecutivo del consejo, enfocado en estrategia y asignación de capital. Su salida marca un cierre de ciclo, pero mantiene influencia sobre la visión y el futuro de la compañía.

Spotify sigue siendo el servicio de streaming de audio más popular del mundo, con 696 millones de usuarios y 276 millones de suscriptores pagos en 184 mercados, mientras Ek enfrenta el desafío de equilibrar innovación, negocio y críticas por sus inversiones fuera del sector musical.