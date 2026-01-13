Jüsto logra lo impensable: reabre de la mano de OMNi y General Atlantic a un mes de cerrar 'definitivamente'

Jüsto volverá a operar en México

Fuentes consultadas por Expansión dentro de OMNi confirmaron que la adquisición de las acciones de Jüsto USA implica la reapertura del negocio en México, que fue el mercado central de la compañía desde su fundación en 2019. Además de México, Jüsto tuvo presencia en Perú y desarrolló un proyecto de expansión en Brasil.

De acuerdo con el plan presentado, en los próximos días se definirá la fecha oficial de reinicio del servicio para los usuarios de Jüsto. A partir de ello, comenzará la integración del modelo de supermercado digital al ecosistema de OMNi, con un enfoque en experiencias centradas en el usuario, diseño empático y soluciones tecnológicas para necesidades cotidianas.

La estrategia también incluye la reactivación de más de 500 colaboradores de Jüsto, quienes se reincorporarán a distintas áreas operativas conforme avance el reinicio de actividades.

OMNi se hará cargo de una reestructura financiera y administrativa para asegurar la viabilidad del negocio y buscar que la empresa recupere la valoración de mercado que llegó a estimarse en hasta 1 billón de dólares.

Las fuentes consultadas señalaron que Ricardo Weder, fundador de Jüsto, quedó fuera de la operación, por lo que OMNi se convierte ahora en la dueña del negocio.

La adquisición implica la reapertura de Jüsto en México, que fue el mercado central de la empresa desde su fundación en 2019. (Foto: Jüsto)

¿Quién es OMNi, el nuevo dueño de Jüsto?

OMNi es un ecosistema que desarrolla soluciones con enfoque en las personas, con ejes en educación, tecnología e inclusión. Su modelo busca integrar herramientas tecnológicas en la vida cotidiana y fortalecer proyectos dirigidos a comunidades latinoamericanas.

La empresa plantea como objetivo impulsar el potencial de América Latina como bloque económico, mediante el uso de diseño empático y tecnología aplicada a servicios de uso diario.

En este contexto, la adquisición de Jüsto forma parte de su estrategia para incorporar el modelo de supermercado digital a su ecosistema de soluciones

De crecimiento acelerado al cierre… y ahora al regreso

Jüsto nació en 2019 como un supermercado completamente en línea, enfocado en entregas rápidas y una experiencia distinta a la de los autoservicios tradicionales. En sus primeros meses reportó crecimientos mensuales superiores al 50%, mientras que la pandemia de covid-19 impulsó su expansión con incrementos de tres dígitos en pedidos y usuarios.

La empresa anunció planes para llegar a ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León, Mérida y Cancún, apoyándose en inteligencia artificial para anticipar la demanda, optimizar la logística y garantizar productos frescos, además de promover a productores mexicanos. En 2021, incluso llevó el servicio a Brasil como parte de su estrategia de expansión.

Para fortalecer la entrega de productos frescos, Jüsto colaboró con Amazon, lo que permitió distribuir pedidos en determinados códigos postales de la Ciudad de México desde su centro de operaciones en Coyoacán.

Pese a estas estrategias y a haber levantado más de 90 millones de dólares en inversión, la compañía anunció el lunes 15 de diciembre que cesaría operaciones en México a partir del 15 de diciembre de 2025, argumentando razones financieras, operativas y estratégicas. En ese momento aseguró que los pedidos confirmados serían entregados o reembolsados.

Ahora, casi un mes después, Jüsto vuelve a escena con un nuevo dueño y una inyección de capital que busca darle viabilidad al proyecto. Aunque aún no hay una fecha oficial para el regreso, la empresa se prepara para retomar operaciones y volver a competir en el mercado.