Kendall señaló que las imágenes falsas representan “armas de abuso dirigidas desproporcionadamente a mujeres y niñas, además de ser ilegales”, por lo que regulador británico, Ofcom (Ofocina de Comunicación, el organismo encargado de las industrias de comunicaciones), inició una investigación para determinar si X violó la ley de seguridad en línea, cuyo objetivo es detener la propagación de contenido ilegal “priortario”, el cual incluye imágenes íntimas no consensuadas y materia de abuso sexual infantil.

Si bien las autoridades no especificaron un periodo concreto para la investigación, dijeron que se trata de un asunto de máxima prioridad. En caso de encontrar evidencia de infracciones a la ley, la empresa podría enfrentar multas de hasta 24 millones de dólares o el 10% de sus ingresos a nivel mundial.

Asimismo, Ofcom dijo que si X infringe la ley y se niega a cumplir con las solicitudes de la autoridad, esta tiene el poder de buscar una orden judicial que impida a los proveedores de pagos y anunciantes trabajar con X. En el caso de que un tribunal determine que hay “daño significativo”, se podría exigir a los proveedores de internet que bloqueen por completo el acceso a la plataforma dentro del país.

Ofcom señaló que estaba en comunicación con xAI, la matriz de X y Grok, para saber las medidas que están tomando en Gran Bretaña. Sin embargo, Musk se posicionó al respecto diciendo que la controversia es un pretexto para que gobiernos ataquen lo que él entiende por libertad de expresión y escribió en X: “¿Por qué es tan fascista el gobierno del Reino Unido?”

Senadores estadounidenses piden suspensión de X

La semana pasada, tres senadores demócratas pidieron a Apple y Google suspender las aplicaciones de X y Grok de sus tiendas digitales para detener la proliferación de imágenes explícitas no consensuadas.

“Hacer la vista gorda ante el comportamiento atroz de X sería burlarse de sus prácticas de moderación”, escribieron Ron Wyden, Ed Markey y Ben Ray Luján, quienes agregaron que no tomar medidas “socavaría sus afirmaciones en público y en los tribunales de que sus tiendas de aplicaciones ofrecen una experiencia de usuario más segura que permitir que los usuarios descarguen aplicaciones directamente a sus teléfonos”.

Tanto Apple como Google tienen estrictas pautas para los desarrolladores de apps, con las cuales evitan la subida o intercambio de imágenes que muestren contenido explícito dañino o de abuso sexual infantil. Incluso apps como Tumblr o Telegram han sido suspendidas por fallas en sus filtros de este tipo de contenido.

El fin de semana, Indonesia y Malasia fueron los primeros países en prohibir el acceso a Grok, mientras que autoridades de la Unión Europea, Francia y Brasil, entre otras naciones, también declararon sus investigaciones en contra de la plataforma por la difusión de este tipo de imágenes.