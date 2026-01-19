El uso de IA en el periodismo se extiende y los usuarios deben saber identificarlo

¿Por qué el periodista ahora debe "hablar" código?

El informe de Reuters introduce el concepto de ‘Contenido Líquido’, definido como historias que no son estáticas, sino que se adaptan en tiempo real al contexto, ubicación y preferencias del usuario. Para que un periodista pueda concebir una pieza "líquida", debe comprender la arquitectura que permite que ese contenido se fragmente y personalice automáticamente mediante IA.

Esto significa que los medios ya no solo producen artículos, sino unidades informativas atómicas que fluyen y se adaptan a través de múltiples recipientes, desde aplicaciones móviles y redes sociales hasta asistentes de voz. Para que esta fluidez sea posible, el periodista moderno debe integrarse en los procesos de automatización back-end y dominar nociones de codificación, permitiendo que la información se ensamble y personalice en tiempo real según las necesidades de un usuario saturado de estímulos.

Por ejemplo, un contenido líquido puede verse en los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, donde ya no es una pieza única como una crónica escrita o un video de 10 minutos, sino que se comporta de manera "atómica" y adaptable. O sea, puede tener una nota base que funciona como un átomo donde se generan datos básicos de resultados, después está en una aplicación del medio o notificaciones donde llegue esta información a los usuarios que les interese y además un programa paralelo de contenidos en otras plataformas.

En redes sociales como TikTok o Instagram, la misma noticia se convierte automáticamente en un clip vertical de 15 segundos con los momentos destacados, optimizado para el algoritmo de "vibe". Mientras que el contenido en web se "hidrata" con metadatos y gráficos interactivos que cambian en tiempo real según el usuario siga haciendo clic.

Si el usuario pregunta a un altavoz inteligente, el sistema extrae el "núcleo" de la noticia para dar una respuesta hablada rápida.

Miriam Wells, editora de impacto en Examination, señaló que incluso medios de distribución como WhatsApp pueden funcionar como parte de esta estrategia por mantener a las audiencias informadas y que el análisis de quienes leen una noticia dentro de estos canales puede ayudar a que los usuarios perciban que las noticias son personalizadas, pero también curadas.

