El uso de IA en el periodismo se extiende y los usuarios deben saber identificarlo

Ante la caída del tráfico proveniente de redes sociales y la amenaza del contenido sintético de baja calidad, la capacidad de "hablar código" y gestionar productos digitales se convierte en la nueva ventaja competitiva.
Además, el auge del vibe coding, la práctica de generar software simplemente describiendo lo que se desea a un programa de IA, está democratizando el desarrollo tecnológico dentro de las redacciones. Esto significa que el periodista del 2026 ya no solo escribe la noticia, sino que participa activamente en el diseño de la interfaz y la experiencia a través de la cual se consume.
Casos de uso de la IA en el periodismo
El New York Times utiliza IA para analizar volúmenes masivos de datos en formatos mixtos (vídeo, audio, PDF) y encontrar patrones. En una investigación reciente, procesaron miles de horas de contenido en solo dos semanas, una tarea que anteriormente habría tomado un año.
Otro medio que ha implementado micro automatizaciones es el Helsingin Sanomat de Finlandia que usa bots que rastrean canales de Telegram en ruso para alertar a los periodistas sobre noticias de última hora en tiempo real.
Aunque el informe de Reuters es el eje central, la necesidad de perfiles técnicos se ve reforzada por las realidades de medición que reportan consultoras como Comscore y Nielsen. La caída estrepitosa del tráfico referido desde redes sociales tradicionales (Facebook -43%, X -46%) obliga a los medios a invertir en plataformas propias más sofisticadas.
Los editores esperan que el tráfico desde buscadores tradicionales caiga más de un 40% en los próximos tres años debido a los "motores de respuesta" impulsados por IA. Para combatir esto, la industria está pivotando hacia la Optimización para Motores de Respuesta (AEO), una evolución técnica del SEO que requiere un conocimiento profundo de cómo los modelos de lenguaje (LLMs) indexan y sintetizan la información.
El documento de Reuters señala que el 76% de los medios planea que su personal se comporte más como "creadores", enfocándose en formatos de vídeo y audio, sin embargo a pesar de la alta inversión en tecnología, solo el 13% de los ejecutivos describe los resultados de sus iniciativas de IA como "transformadores", mientras que el 42% los califica todavía como "limitados".