Rastreo de la IA sin consentimiento, ¿por qué el control debe volver a los creadores?

Pero ese flujo que hizo sustentable la creación de contenido original, incentivando la innovación, el periodismo, la cultura y la economía digital, hacia 2026 y desde mediados de 2025, corre riesgo. Si bien los rastreadores —o crawlers— no son nuevos y desde los años 90 han recorrido la web para organizar la información y hacerla accesible, los que funcionan con Inteligencia Artificial (IA) son bots que no buscan ayudar al usuario a encontrar un sitio, sino absorber contenido para entrenar modelos de IA que luego responderán directamente al usuario, sin necesidad de redirigirlo a la fuente original.

Ahora bien, no voy a decir que esto afecta a todos los creadores ya que no todos tienen los mismos intereses. Algunos quizá genuinamente desean que sus contenidos sean usados para entrenar IA; otros prefieren mantener el control sobre cómo y para qué se usa su trabajo. Yo considero que ambas posturas son válidas, siempre y cuando la decisión esté en manos del creador.

Sobre todo hoy que el impacto ya es muy evidente. Según datos recientes de Cloudflare Radar, el tráfico combinado de crawlers de búsqueda e IA creció un 18% de mayo 2024 a mayo 2025. Algunos rastreadores como GPTBot, de OpenAI, aumentaron sus solicitudes un 305% en un solo año. Pero lo más revelador no es cuánto rastrean, sino cuán poco tráfico devuelven a los sitios que indexan.

De hecho, por cada 70,900 páginas HTML que ClaudeBot (Anthropic) solicitó entre el 19 y el 26 de junio de este año, apenas una generó una visita de retorno al sitio original. Incluso modelos más moderados, como los de OpenAI, muestran un desfase profundo entre lo que toman y lo que regresan. En otras palabras, la IA se está entrenando con contenido que no solo no compensa, sino que no reconoce ni visibiliza adecuadamente a sus creadores.

Esto me genera una duda clave: ¿cómo protegemos el interés por seguir creando contenido en la web? Cuando ya no hay tráfico, no hay monetización. Cuando no hay reconocimiento, se pierde la motivación. Cuando todo lo que se publica puede ser tomado sin consentimiento, el modelo se desequilibra.

Al respecto, creo que la solución no está en oponerse al desarrollo de la IA. Al contrario: la IA nos es muy útil y desde luego necesita datos, contexto y entrenamiento, pero también requiere de un entorno saludable donde el contenido original no sea un recurso infinito ni gratuito. Lo que está en juego es la sostenibilidad del ecosistema digital. Si el contenido de calidad desaparece, los propios modelos de IA se alimentarán de ruido, duplicaciones y baja calidad, generando una Internet menos confiable y menos útil para todos.