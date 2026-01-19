Publicidad

El mercado de smartwatches se enfría, pero la inteligencia se acelera

Yareli Salazar es una ciclista de pista y ruta mexicana ganadora en los Juegos Centroamericanos de 2014, y quien relata su experiencia con la tecnología de Huawei.
lun 19 enero 2026 09:00 AM
La paradoja de los relojes inteligentes: el mercado se enfría pero dan mejores consejos a usuarios
El mercado de wearables ha tenido que poner atención en otros puntos de medición como el estrés o la falta de descanso. (lcva2/Getty Images)

La visibilidad del renacimiento que un deportista profesional tiene en la actualidad es más precisa y por ello es un happy problem, pues dependiendo de la lectura que se haga de estos datos, esta información puede ser una ventaja o una carga emocional. Yareli Salazar, ciclista mexicana de pista y ruta que ha tenido diversas medallas y ha ganado varios premios, contó su experiencia en relación con la tecnología y de qué manera la visibilidad le ayuda en su día a día de entrenamiento.

A las seis de la mañana, antes de que la ciudad termine de desperezarse, el entrenamiento ya empezó para Salazar, pero para una atleta de alto rendimiento, la diferencia entre progresar y romperse no siempre está en entrenar más, sino en saber cuándo parar.

“Me ha pasado que veo el reloj y me señala que no puedo hacer el entrenamiento, pero da sugerencia de cuándo hacerlo. A veces señala que puedo salir a entrenar pero que no repita el entrenamiento en la tarde y aunque primero me resistía a la interpretación, después de ver el rendimiento que tenía cuando me decía que parara, me di cuenta de que era parte del entrenamiento descansar”, dijo en entrevista.

Esta tendencia por usar wearables como productos de “gestión” de decisiones es cada vez más común. Hace años, este tipo de dispositivos se enfocaba en cuantificar hábitos como número de pasos que daba un usuario al día, o por cuánto tiempo el cuerpo ha estado activo, aunque estas acciones se siguen usando, la sofisticación de los sensores creció y ha impactado a deportistas que requieren información más precisa.

Counterpoint Research reportó que los envíos globales de smartwatches cayeron 7% en 2023, pero repuntaron en 2024, tras un alza en algunas disciplinas deportivas como el running, el ciclismo y las caminatas. Además de un enfoque en la salud mental, un factor que de acuerdo con Salazar es cada vez más relevante para ella.

“En el caso del reloj de Huawei que uso, me ayuda a saber qué picos de estrés hay y se puede tener una interacción más integral con el cuerpo. A diferencia de hace unos años, estas métricas se podían medir con otros aparatos así que viene bien que esté más centralizado”, señaló Salazar.

Ese tipo de recomendación sobre cómo respirar, meditar o visualizar señales de estrés marca un nuevo terreno de competencia en este sector, pues también abre la posibilidad de tener más oportunidad para tener suscriptores en aplicaciones.

Las descargas globales de apps en la categoría Salud y bienestar alcanzaron 3,600 millones en 2024, lo que representó un crecimiento de aproximadamente 6% respecto a 2023. Además, el ingreso por compras dentro de la aplicación aumentó aproximadamente 10% en enero de 2025 respecto a enero de 2024, alcanzando 385 millones de dólares, según datos de Sensor Tower.

Counterpoint sugiere que el mercado podría volver a crecer en 2026, impulsado principalmente por Huawei y Apple, pues ambas empresas lideran el envío de este tipo de dispositivos.

Dentro de la utilidad que ve Salazar en métricas más diversas está en cómo cambia un factor otros datos. “Si estás muy cansado, la temperatura de tu cuerpo cambia mucho, y este tipo de información me ayuda a conocer aún más mi cuerpo”.

Además, de acuerdo con la ciclista, estas métricas acercan datos antes reservados a atletas y equipos con laboratorio. Pero esa democratización convive con una nueva brecha: quién puede pagar mejores sensores, mejores integraciones y mejores servicios tiene ventaja de información.

