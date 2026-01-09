La salud en forma de tecnología: los dispositivos que marcaron el CES 2026

La salud digital tuvo un lugar central dentro de las innovaciones presentadas en el CES 2026, pasando de ser una categoría de nicho a un ecosistema de productos que combinan sensores avanzados, algoritmos predictivos y experiencias de uso preparadas para entrar al mercado de consumo con impacto real.
Este año, la Inteligencia Artificial aplicada a la salud se materializó en dispositivos concebidos para monitorear, apoyar e incluso ampliar las capacidades humanas en contextos cotidianos.
Exoesqueletos, movilidad más allá de la rehabilitación
Una de las categorías que más llamó la atención dentro del apartado de la salud fue la de los exoesqueletos asistidos por IA. Si bien estos dispositivos han sido tradicionalmente asociados a contextos clínicos o industriales, en esta edición se observó una clara evolución hacia soluciones pensadas para la vida cotidiana, con aplicaciones tanto en rehabilitación como en apoyo funcional diario de movilidad y calidad de vida.
Estos dispositivos combinan asistencia dinámica y adaptación gracias a sensores de fuerza, giroscopios y sistemas de retroalimentación háptica. Además, utilizan IA para la personalización de asistencia con algoritmos capaces de analizar patrones individuales de marcha, postura y esfuerzo.
Un ejemplo ilustrativo de esta tendencia es el Ascentiz H1 Pro, un exoesqueleto que combina soporte activo para piernas y cadera con sensores inteligentes, ajustándose automáticamente en función al terreno y la velocidad de caminata.
De acuerdo con Grace Venes-Escaffi, especialista en comunicaciones de la industria y CES en la Consumer Technology Association (CTA), estos avances representan un movimiento hacia soluciones que no solo recolectan datos, sino que apoyan funciones humanas reales, con aplicaciones médicas y de bienestar.
Este año, la CTA introdujo el Health AI Standard, un marco voluntario para soluciones de IA en salud que busca establecer criterios claros de desempeño, transparencia y validación para dispositivos predictivos. Este estándar apunta a que las soluciones no solo recolecten datos, sino que entreguen información útil y verificable, con protocolos de evaluación basados en datos del mundo real que puedan servir de referencia para fabricantes, profesionales de la salud y reguladores.
De la lactancia al cuidado infantil inteligente
En la feria hubo productos que llamaron la atención por su enfoque humano y práctico, como es el caso de Coro, un dispositivo inteligente diseñado para apoyar la lactancia materna. A simple vista, este sistema parece un protector de pezón de silicona tradicional, pero integra tecnología que ayuda a las madres a monitorizar patrones de alimentación, posición y comodidad con alertas y recomendaciones personalizadas que pueden facilitar una de las etapas más desafiantes del cuidado infantil.
La parte que entra en contacto con el bebé es suave, de silicón grado alimenticio y similar a la forma natural del pezón, lo que facilita que no interfiera con el agarre natural del bebé en el pecho. En su interior tiene un sensor de flujo integrado para la captación de datos en tiempo real. La información recolectada se sincroniza con una app, que muestra cuánta leche se consumió, tiempo de lactancia e incluso comprar un pecho con otro.
El dispositivo fue reconocido con el prestigioso Red Dot Award for Innovation, un sello internacional que valida tanto su diseño como su funcionalidad disruptiva para la salud materno-infantil.
El sillón AI Helthcare Robot 733
Una de las propuestas que más atención generó por su combinación de robótica avanzada y enfoque médico fue el sillón 733 de Bodyfriend. A simple vista es un sillón de masaje pero al analizar más a fondo, está integrado con un asistente de movimientos completos del cuerpo, incluyendo sentarse y levantarse, y puede mover de forma independiente brazos, piernas y tobillos para realizar estiramientos, estimulación muscular y terapias de rehabilitación ligera.
El 733 combina sensores, mecánica robótica y algoritmos de IA para analizar la estructura músculo-esquelética del usuario y adaptar su programa de masaje y movimientos.
Wearables y dispositivos inteligentes
Además de soluciones de asistencia física, el CES 2026 también fue una vitrina para wearables y dispositivos que democratizan el acceso a datos de salud avanzados y análisis predictivos. Se presentaron anillos inteligentes, relojes con métricas avanzadas de salud, sistemas no invasivos que miden múltiples signos vitales y aparatos de recuperación muscular.
Empresas como Yuwell Medical, que hizo su debut en la feria, presentaron wearables como el Yuwell R3 Health Ring, un anillo inteligente que monitorea múltiples signos vitales —desde frecuencia cardíaca hasta oxígeno en sangre— con una autonomía de batería extendida.
También se destacaron tecnologías basadas en visión computarizada y sensores sin contacto, como sistemas capaces de medir signos vitales en segundos con una cámara estándar, así como soluciones dermatológicas inteligentes y dispositivos de evaluación hepática portátil, todos enfocados en acercar diagnósticos rápidos y accesibles fuera de entornos clínicos tradicionales.