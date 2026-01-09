La salud en forma de tecnología: los dispositivos que marcaron el CES 2026

De la lactancia al cuidado infantil inteligente

En la feria hubo productos que llamaron la atención por su enfoque humano y práctico, como es el caso de Coro, un dispositivo inteligente diseñado para apoyar la lactancia materna. A simple vista, este sistema parece un protector de pezón de silicona tradicional, pero integra tecnología que ayuda a las madres a monitorizar patrones de alimentación, posición y comodidad con alertas y recomendaciones personalizadas que pueden facilitar una de las etapas más desafiantes del cuidado infantil.

La parte que entra en contacto con el bebé es suave, de silicón grado alimenticio y similar a la forma natural del pezón, lo que facilita que no interfiera con el agarre natural del bebé en el pecho. En su interior tiene un sensor de flujo integrado para la captación de datos en tiempo real. La información recolectada se sincroniza con una app, que muestra cuánta leche se consumió, tiempo de lactancia e incluso comprar un pecho con otro.

El dispositivo fue reconocido con el prestigioso Red Dot Award for Innovation, un sello internacional que valida tanto su diseño como su funcionalidad disruptiva para la salud materno-infantil.

(Foto: Coro)

El sillón AI Helthcare Robot 733

Una de las propuestas que más atención generó por su combinación de robótica avanzada y enfoque médico fue el sillón 733 de Bodyfriend. A simple vista es un sillón de masaje pero al analizar más a fondo, está integrado con un asistente de movimientos completos del cuerpo, incluyendo sentarse y levantarse, y puede mover de forma independiente brazos, piernas y tobillos para realizar estiramientos, estimulación muscular y terapias de rehabilitación ligera.

El 733 combina sensores, mecánica robótica y algoritmos de IA para analizar la estructura músculo-esquelética del usuario y adaptar su programa de masaje y movimientos.

(Foto: Selene Ramírez )

Wearables y dispositivos inteligentes

Además de soluciones de asistencia física, el CES 2026 también fue una vitrina para wearables y dispositivos que democratizan el acceso a datos de salud avanzados y análisis predictivos. Se presentaron anillos inteligentes, relojes con métricas avanzadas de salud, sistemas no invasivos que miden múltiples signos vitales y aparatos de recuperación muscular.

Empresas como Yuwell Medical, que hizo su debut en la feria, presentaron wearables como el Yuwell R3 Health Ring, un anillo inteligente que monitorea múltiples signos vitales —desde frecuencia cardíaca hasta oxígeno en sangre— con una autonomía de batería extendida.

También se destacaron tecnologías basadas en visión computarizada y sensores sin contacto, como sistemas capaces de medir signos vitales en segundos con una cámara estándar, así como soluciones dermatológicas inteligentes y dispositivos de evaluación hepática portátil, todos enfocados en acercar diagnósticos rápidos y accesibles fuera de entornos clínicos tradicionales.