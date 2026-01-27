Publicidad

Pinterest despide a 15% de su personal y prioriza a la IA

La empresa de redes sociales dijo que esta medida tiene la intención de respaldar sus iniciativas de transformación.
mar 27 enero 2026 08:30 AM
Datos correspondientes al año pasado señalan que Pinterest tenía aproximadamente 5,205 empleados, por lo que esta medida afectará a alrededor de 4,200 personas. (Foto: Pinterest)

Pinterest despedirá al 15% de su fuerza laboral. Así lo anunció, bajo el objetivo de reducir el espacio de oficina y priorizar la adopción de la Inteligencia Artificial en los procesos de la compañía.

De acuerdo con el anuncio de la empresa, reasignará recursos a equipos centrados en IA, pues la intención de la firma es priorizar los productos y capacidades basadas en esta tecnología.

Datos correspondientes al año pasado señalan que Pinterest tenía aproximadamente 5,205 empleados, por lo que esta medida afectará a alrededor de 4,200 personas.

Además, dijo que está reestructurando sus estrategias de ventas y marketing y esperan registrar cargos por reestructuración de entre 35 y 45 millones de dólares, mientras que los recortes finalizarán a finales del trimestre de septiembre.

“La empresa está tomando estas medidas para respaldar sus iniciativas de transformación, que incluyen, entre otras, reasignar recursos a roles y equipos centrados en la IA que impulsan la adopción y ejecución de la tecnología; priorizar los productos y capacidades impulsados por la IA; y acelerar la transición de sus ventas y su enfoque hacia la comercialización”, se lee en la presentación de Pinterest ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Pinterest depende de la venta de publicidad digital para casi todos sus ingresos y en los últimos meses ha expresado un panorama complejo. Por un lado, debido a la competencia con otras plataformas, como Meta que aumentan sus ingresos más rápido y la creciente popularidad de plataformas como Reddit.

Por otra parte, en noviembre la firma señaló que los aranceles estaban provocando que algunos de los anunciantes redujeran sus inversiones en la plataforma, algo que impactó directamente en su rendimiento en el año.

La última gran ronda de despidos dentro de Pinterest sucedió hace casi tres años, en febrero, cuando la empresa recortó a 150 personas, que en ese entonces representaban a alrededor del 5% de su plantilla. Sin embargo, dicha decisión no fue única, pues un par de meses antes anunció una ralentización de la contratación.

