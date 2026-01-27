Publicidad

Tecnología

La IA da retornos al retail en México en tiempos récord de 90 días

Mientras otros sectores tardan hasta un año en ver resultados, los retailers en México validan sus apuestas de IA en apenas 90 días y escalan estrategias casi en tiempo real.
mar 27 enero 2026 05:55 AM
El retail en México encontró la fórmula para tener retornos de inversión en 90 días: el secreto está en la IA
La integración de la IA en el sector, dice Ramón Martínez, director de Soti para Latinoamérica, señala que en el panorama global los grandes corporativos destinan aproximadamente un 7% de su presupuesto a investigación y desarrollo, y de ese total al menos el 50% se enfoca específicamente en IA. (Foto: Archivo)

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una tendencia para convertirse en un motor financiero crítico del sector comercial en México. Lo que antes se consideraba una inversión experimental, hoy es una herramienta de rentabilidad inmediata que redefine no solo la manera en que el consumidor interactúa con las marcas, sino también la rapidez con la que las empresas recuperan su capital invertido.

De acuerdo con datos del reporte Evaluación de Tecnología Minorista: Oportunidades para mejorar las experiencias del consumidor, de Soti, la personalización, habilitada por la IA, es un factor clave para las compras en línea. Por ejemplo, a un 85% de los mexicanos le gusta cuando un retailer en línea le sugiere productos o servicios basados en mis compras anteriores, mientras que a un 85% le agrada cuando le avisa que está por quedarse sin un producto o le facilita volver a pedirlo.

Es por razones como esta que México apuesta por la integración de la IA en el sector. Ramón Martínez, director de Soti para Latinoamérica, señala que mientras en el panorama global los grandes corporativos destinan aproximadamente un 7% de su presupuesto a investigación y desarrollo, y de ese total al menos el 50% se enfoca específicamente en IA, el mercado mexicano muestra una dinámica particular.

”Los retailers nacionales de gama media están siendo aún más agresivos en nichos específicos, reportando inversiones de entre el 15% y el 20% en tecnología de IA para personalizar la experiencia de consumo en puntos estratégicos de sus establecimientos”, señala.

Sin embargo, ese no es el dato más revelador para los tomadores de decisiones, ya que en realidad lo importante es la extraordinaria velocidad del retorno de inversión (ROI). Mientras que una implementación corporativa tradicional suele tardar un año en madurar, en el retail tecnológico este ciclo toma alrededor de tres meses, comenta Martínez.

Esta aceleración permite a las empresas mexicanas validar sus estrategias casi en tiempo real. Es decir, se trata de una agilidad financiera que otorga a los comercios una ventaja competitiva, pues al consolidar el ROI en un solo trimestre, las organizaciones pueden decidir rápidamente si escalar una solución exitosa o corregir el rumbo sin comprometer el presupuesto anual.

El experto apunta que esta brecha temporal, comparada con el promedio de 12 meses en otras industrias, es lo que permite "redireccionar el camino y decir 'vamos bien, lo hacemos masivo' o 'vamos mal, mejor vamos a incorporar otra cosa'".

Un año de IA en el retail

La urgencia por implementar estas tecnologías responde también a una demanda directa del consumidor mexicano. Según el informe de Soti, siete de cada 10 consumidores en el país coinciden en que la IA mejorará totalmente su experiencia de compra. Además, existe una creciente exigencia de personalización, pues el 75% de los usuarios desea una experiencia en tiendas físicas adaptada a sus gustos personales, lo que justifica las altas inversiones en analítica predictiva.

De hecho, datos del informe anual de Nvidia sobre el estado de la IA en el comercio minorista y los bienes de consumo envasados, resalta que el 90% de las empresas aprovechará el éxito de los proyectos actuales y aumentará sus presupuestos de IA en 2026.

“El retorno de la inversión en IA se vuelve cada día más evidente”, agrega Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de Nvidia para América Latina, “lo que incentiva nuevas inversiones, pero, más allá de eso, transforma por completo y para bien la lógica del mercado”.

A pesar del optimismo financiero, el éxito del retorno de inversión también depende de la confianza del usuario en la seguridad de sus datos. Y es que según las cifras de Soti, el 39% de los encuestados ha sido víctima de fraude y un 51% se preocupa por la privacidad de su información. Por ello, el retorno de inversión no solo se mide en ventas, sino en la capacidad de la tecnología para ofrecer un entorno seguro, ya que una mala experiencia en este ámbito evitaría que el 30% de los clientes vuelva a comprar en un establecimiento.

