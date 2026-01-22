Corea del Sur es el primer país en regular la inteligencia artificial: lo que dice la nueva ley

Medios surcoreanos de prensa señalaron que es la primera ley de regulación de IA en el mundo en entrar en vigor.

Según el ministerio, la iniciativa es la segunda de su tipo en el mundo en ser promulgada.

El Parlamento Europeo afirma que adoptó las "primeras normas del mundo sobre IA" en junio de 2024, pero están entrando en vigor de forma gradual y no serán plenamente aplicables hasta 2027.

Durante el último año, sin embargo, la Unión Europea ha permitido a los reguladores prohibir sistemas de IA que que supongan "riesgos inaceptables" para la sociedad, en virtud de su Ley de Inteligencia Artificial.

Eso podría incluir la identificación de personas en tiempo real mediante cámaras en espacios públicos, o evaluar el riesgo criminal basándose únicamente en datos biométricos.

Una era desconocida

Corea del Sur ya ha adelantado que triplicará el gasto en inteligencia artificial este año.

La nueva legislación del país asiático designa 10 ámbitos sensibles que quedarán sujetos a requisitos más estrictos de transparencia y seguridad de la IA.

Esto incluye a la energía nuclear, las investigaciones criminales, la evaluación de préstamos, la educación y la atención médica.

"Los escépticos temen las consecuencias regulatorias de la promulgación de la ley", dijo esta semana Lim Mun-yeong, vicepresidente del consejo presidencial para la estrategia nacional de IA.

"La transición del país hacia la IA, sin embargo, es está aún en el inicio, con infraestructura y sistemas insuficientes", admitió Lim, quien agregó que "se necesita acelerar la innovación en IA para explorar una era desconocida".

Si es necesario, "el gobierno suspenderá la regulación, supervisará la situación y responderá adecuadamente", dijo.

