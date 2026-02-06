Google lo confirma: Android será compatible con Airdrop en más dispositivos

Si bien todavía no existe una lista de dispositivos que podrán hacer uso de la herramienta, en noviembre del año pasado tanto la fabricante de teléfonos Nothing, como la de procesadores Qualcomm, adelantaron que la compatibilidad estará disponible pronto.

Encontrar la compatibilidad cruzada entre dispositivos Android y iOS fue un proceso que no contó con la colaboración de Apple, pero cumple con todas las expectativas de seguridad que tiene la empresa de la manzana, pues únicamente se envían los archivos, nunca se comparten datos adicionales.

De acuerdo con una entrada en el blog de seguridad de Google, esta herramienta se basó en un lenguaje de programación llamado Rust, que es seguro en memoria y ejecuta un proceso de protección entre ambas plataformas para que ninguno de los datos que se comparta o reciba se vea afectado.

“Esta función no utiliza una solución alternativa”, detalló Dave Kleidermacher, vicepresidente de seguridad y privacidad de plataformas de Google. “La conexión es directa y de igual a igual, lo que significa que sus datos nunca se enrutan a través de un servidor, el contenido compartido nunca se registra y no se comparten datos adicionales”.

Por otra parte, Kay también habló sobre el trabajo que están haciendo para simplificar el proceso de los usuarios de iOS que se cambian a Android, con el objetivo de ayudarles a prevenir transferencias de datos incompletas, pérdidas de mensajes y otros problemas.

De hecho, en este caso sí existe una colaboración entre ambas compañías, pues Apple ha estado trabajando en esta transferencia desde inicios de 2024 y se hizo una primera prueba con dispositivos Pixel en diciembre pasado.

“También trabajaremos para facilitar a quienes deciden hacer la transferencia de sus datos y asegurarnos de que conserven todo lo que tenían de su teléfono anterior”, comentó Kay.