Las redes sociales no crean adicción, solo enganchan, dice el líder de Instagram

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, rechazó el miércoles la noción de "adicción clínica" a las redes sociales, y habló en cambio de "uso problemático" durante el juicio a Google y Meta, que busca determinar si diseñaron las plataformas con el fin de causar adicción en niños.
Meta (matriz de Instagram y Facebook) y YouTube (propiedad de Google) están acusadas de buscar enganchar a los usuarios más jóvenes para el lucro de las compañías y el fallo de este caso creará jurisprudencia para las decenas de procesos legales que tienen que enfrentar las redes sociales.
"Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático", afirmó Mosseri cuando era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier. "Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica", añadió.
Lanier impugnó de inmediato este punto al subrayar que el testigo no tenía un título en medicina ni en psicología. "Nunca he afirmado poder diagnosticar (...) la adicción", respondió Mosseri durante el intercambio.
Mosseri dijo que a veces el uso de la palabra adicción puede referirse a algo más informal y desestimó las acusaciones en torno a las plataformas digitales. “Es algo personal, pero sí, creo que es posible usar Instagram más de lo que te conviene”, dijo Mosseri. “El exceso es relativo, es personal”.
Negocio vs seguridad de los menores
El concepto de adicción es la clave en este juicio civil, que se centra en la denuncia de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G. M., quien afirmó haber sufrido daños mentales graves luego de volverse adicta a las redes sociales cuando era niña.
En sus declaraciones iniciales, el abogado de Meta, Paul Schmidt, dijo que el deterioro del estado psicológico de la demandante se debía a problemas familiares, mientras que Mosseri, director Instagram desde 2018, rechazó ante el jurado la idea de que Meta antepusiera sus beneficios a la seguridad de sus usuarios.
"Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para las ganancias", afirmó. "Creo que es importante para las empresas, incluida la nuestra, asegurarse de que lo que fabricamos es seguro".
Mosseri fue la primera figura importante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes. Está previsto que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparezca el 18 de febrero, y un día después lo haga el jefe de YouTube, Neil Mohan.
El debate de la adicción
Lanier presentó una exhibición que detalla un intercambio de correos electrónicos de noviembre de 2019 entre ejecutivos de la compañía que debatían si prohibir los filtros digitales que pueden alterar las fotos de los rostros de las personas para que parezcan como si se hubieran sometido a cirugía plástica.
Al ser confrontado con dichas cadenas de correos, Mosseri defendió la decisión de Zuckerberg de permitir los filtros, a pesar de la fuerte oposición de otros directivos, preocupados por sus efectos en las chicas jóvenes.
Uno de los argumentos para mantenerlos fue que eran necesarios para no perder cuota de mercado, pues el 2020 también coincide con el inicio de la competencia con TikTok. "Intentamos ser lo más protectores (...) y lo menos censores posible", justificó Mosseri.