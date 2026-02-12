Las redes sociales no crean adicción, solo enganchan, dice el líder de Instagram

Mosseri dijo que a veces el uso de la palabra adicción puede referirse a algo más informal y desestimó las acusaciones en torno a las plataformas digitales. “Es algo personal, pero sí, creo que es posible usar Instagram más de lo que te conviene”, dijo Mosseri. “El exceso es relativo, es personal”.

Negocio vs seguridad de los menores

El concepto de adicción es la clave en este juicio civil, que se centra en la denuncia de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G. M., quien afirmó haber sufrido daños mentales graves luego de volverse adicta a las redes sociales cuando era niña.

En sus declaraciones iniciales, el abogado de Meta, Paul Schmidt, dijo que el deterioro del estado psicológico de la demandante se debía a problemas familiares, mientras que Mosseri, director Instagram desde 2018, rechazó ante el jurado la idea de que Meta antepusiera sus beneficios a la seguridad de sus usuarios.

"Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para las ganancias", afirmó. "Creo que es importante para las empresas, incluida la nuestra, asegurarse de que lo que fabricamos es seguro".

Mosseri fue la primera figura importante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes. Está previsto que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparezca el 18 de febrero, y un día después lo haga el jefe de YouTube, Neil Mohan.