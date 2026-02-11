Publicidad

Tecnología

Las claves del juicio que puede cambiar para siempre a las redes sociales

Un jurado en California decidirá si Instagram y YouTube fueron diseñadas para generar adicción en menores, en un caso que podría sentar precedente y redefinir la responsabilidad legal de las plataformas.
mié 11 febrero 2026 10:00 AM
Juicio a redes sociales en Estados Unidos
La decisión que se tome en este caso tendrá un gran impacto en el panorama de las redes sociales, debido a que su resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, que hasta ahora están exentos de castigos. (lixu/Getty Images)

Esta semana comenzó un juicio en Estados Unidos que se ha definido como “histórico”. Se trata de un proceso en California, donde un jurado deberá determinar si las plataformas de redes sociales, como Instagram o YouTube, se diseñaron deliberadamente para provocar adicción en las infancias.

¿Por qué es importante el juicio contra las redes sociales?

La decisión que se tome en este caso tendrá un gran impacto en el panorama de las redes sociales, debido a que su resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, que hasta ahora están exentos de castigos.

"Este caso trata de dos de las corporaciones más ricas de la historia que han diseñado la adicción en los cerebros de los niños", dijo al jurado en su declaración inicial el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

"Voy a mostrarles pruebas de que estas compañías construyeron máquinas diseñadas para volver adictos los cerebros de los niños, y lo hicieron a propósito", agregó respecto a los gigantes tecnológicos Alphabet, matriz de Google, dueño de YouTube, y Meta, propietaria de Instagram.

El juicio en Los Ángeles, ante la jueza Carolyn Kuhl, se centra en las acusaciones de una mujer que actualmente tiene 20 años, identificada como Kaley G.M., quien sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.

A lo largo de esta semana y durante la siguiente están llamados a declarar el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, así como el director de YouTube, Neil Mohan.

El efecto de adicción de las redes sociales

Las firmas de redes sociales están acusadas en cientos de demandas de llevar a jóvenes usuarios a volverse adictos a contenido que ha derivado en depresión, trastornos alimentarios, hospitalizaciones psiquiátricas e incluso suicidios.

En su alegato inicial, Lanier presentó varios documentos internos de Google y Meta en apoyo de su tesis de la intencionalidad. Uno de ellos, procedente de una presentación en Google, menciona como objetivo declarado "la adicción de los internautas". "Esa es su doctrina", subrayó el abogado.

Lanier también mostró un correo interno enviado por Zuckerberg que, según él, instaba a sus equipos a revertir el desenganche de los más jóvenes en Instagram, y resaltó que el modelo económico de Meta y Google se basa en la publicidad, cuyos precios dependen de la afluencia, es decir, del tiempo que pasan los usuarios en las plataformas.

"Lo que venden a los anunciantes no es un producto", explicó, "es el acceso a Kaley”, quien solo estará presente en la audiencia para testificar y no asistirá al resto de los debates. En contraparte, el abogado de Meta, Paul Schmidt, replicó que el deterioro del estado psicológico de la demandante se debía a problemas familiares.

"Si quitaras Instagram y todo lo demás, siguiera igual en la vida de Kaley, ¿su vida sería completamente diferente o seguiría lidiando con las mismas cosas que enfrenta hoy?", preguntó Schmidt al hacer referencia a los historiales médicos de la joven, que se incluyeron como prueba.

Asimismo, Schmidt detalló que Kaley únicamente mencionó a las redes sociales en 20 de sus 260 sesiones de terapia, y que durante ellas incluso consideró que Instagram tenía un efecto positivo en su persona.

La defensa imita estrategia que se usó contra las tabacaleras

La estrategia de los abogados de los demandantes es copiar la estrategia seguida en los años 1990 y 2000 contra la industria tabacaleras, que fueron sentenciadas por ofrecer un producto nocivo, una comparación que la defensa de las empresas no logró impedir en las primeras sesiones del juicio.

"Es la primera vez que una empresa de redes sociales tiene que enfrentarse a un jurado por causar daños a menores", declaró a la agencia AFP Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, cuyo equipo lleva más de 1,000 casos de este tipo.

Por su parte, los gigantes tecnológicos apelan a la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos para eximirse de cualquier responsabilidad por lo que publican los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, los demandantes del caso sostienen que esas compañías son culpables de mantener un modelo de negocio basado en algoritmos que atraen la atención de la población a través de contenidos con potencial para dañar su salud mental.

El caso se considera un proceso indicativo para una avalancha de litigios similares en todo Estados Unidos. Por citar un caso, un juicio diferente debe comenzar la próxima semana en Nuevo México, en el que se acusa a Meta de anteponer el lucro a la protección de los menores frente a los depredadores sexuales.

Google niega que YouTube sea adictivo

El martes, la defensa de Google afirmó que YouTube no buscó hacer intencionalmente esta plataforma adictiva para los niños. YouTube "no quiere volver a la gente adicta (a su sitio) más de lo que lo estarían a los buenos libros o al aprendizaje de cosas nuevas", explicó el abogado Luis Li en su alegato inicial ante los 12 miembros del jurado en un tribunal civil de Los Ángeles.

YouTube no intenta "meterse en tu cerebro y reconfigurarlo", recalcó Li, quien también mencionó comunicaciones internas de directivos de YouTube que, según él, mostraban la intención de privilegiar la calidad de los contenidos sobre su viralidad.

De hecho, explicó que los contenidos se vuelven populares en la plataforma porque los usuarios los recomiendan, no por acción de la empresa. "No es adicta a YouTube (Kaley G.M.). La pueden escuchar en sus propias palabras (...) ella dijo que no, su doctor lo dijo, su padre lo dijo", aseguró Li.

Por otra parte, Li declaró que no se puede considerar adicción a las redes sociales por el hecho de que YouTube no es una red social, dijo, una estrategia que también utilizaron plataformas como TikTok y Snapchat, las cuales debían responder por las mismas acusaciones, pero llegaron a un acuerdo amistoso con la presunta víctima, por un monto confidencial.

(Con información de AFP)

