Las claves del juicio que puede cambiar para siempre a las redes sociales

Esta semana comenzó un juicio en Estados Unidos que se ha definido como “histórico”. Se trata de un proceso en California, donde un jurado deberá determinar si las plataformas de redes sociales, como Instagram o YouTube, se diseñaron deliberadamente para provocar adicción en las infancias.

¿Por qué es importante el juicio contra las redes sociales?

La decisión que se tome en este caso tendrá un gran impacto en el panorama de las redes sociales, debido a que su resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, que hasta ahora están exentos de castigos.

"Este caso trata de dos de las corporaciones más ricas de la historia que han diseñado la adicción en los cerebros de los niños", dijo al jurado en su declaración inicial el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.