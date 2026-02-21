El precio de Netflix, Spotify y otras apps ya ronda los 12,000 pesos al año: el gasto en suscripciones se dispara

Ver series tiene precio

El entretenimiento por suscripción sigue siendo uno de los rubros más populares. Plataformas como Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video cuestan, cada una por separado, entre 99 y 199 pesos mensuales en planes básicos con anuncios o limitados. Por supuesto, para quienes no quieren ver publicidad el costo es mayor.

El plan intermedio de Netflix, la más usada en el país, es de 249 pesos mensuales. Pero la demanda no se detiene ahí. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), los hogares que pagan por estos servicios tienen de media dos de ellos contratados.

Otras plataformas por las que los mexicanos optan son Disney+, cuyo precio por su paquete estándar sin anuncios es de 249 pesos mensuales, HBO Max, por 239 pesos en su plan intermedio, Apple TV+ que solo tiene un plan de 169 pesos, y Amazon Prime que cuesta 149 pesos al mes si es que se quiere evitar la publicidad.

Si una persona contratara las suscripciones antes mencionadas tendría que pagar 1,055 pesos cada mes. La cuenta puede bajar si se contratan planes con anuncios o subir si se otra por las versiones premium.

El atractivo económico del mercado de las suscripciones es tal que otras empresas han comenzado a apostar por esquemas de alianzas para concentrar varios servicios en un solo pago. Un ejemplo reciente es Mercado Libre, que lanzó Meli Mega, un plan que agrupa a Netflix, Disney+, Apple Tv y HBO Max bajo la misma suscripción mensual de 249 pesos al mes para contenidos con anuncios y de 749 pesos al mes en el esquema sin anuncios.

