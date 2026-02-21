Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

De Netflix al Game Pass: los hogares ya pagan hasta $12,000 al año por estar conectados

Lo que comenzó con una o dos plataformas de streaming hoy incluye música, videojuegos, nube y apps educativas, configurando un nuevo presupuesto fijo para millones de familias mexicanas.
sáb 21 febrero 2026 08:00 AM
El precio de Netflix, Spotify y otras apps ya ronda los 12,000 pesos al año: el gasto en suscripciones se dispara
Lo que inició como una o dos suscripciones para ver series bajo demanda hoy se ha convertido en un ecosistema mucho más amplio. (Foto: M-Production/Getty Images/iStockphoto)

Durante años, el gasto en entretenimiento del hogar mexicano tenía un nombre claro: televisión de paga. Con la llegada de las plataformas de streaming, ese modelo comenzó a fragmentarse y, poco a poco, a transformarse.

Lo que inició como una o dos suscripciones para ver series bajo demanda hoy se ha convertido en un ecosistema mucho más amplio. Música, videojuegos, almacenamiento digital y hasta aprendizaje de idiomas. Estas suscripciones se acumulan mes con mes y dibujan un nuevo tipo de gasto fijo en los hogares mexicanos.

Publicidad

Ver series tiene precio

El entretenimiento por suscripción sigue siendo uno de los rubros más populares. Plataformas como Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video cuestan, cada una por separado, entre 99 y 199 pesos mensuales en planes básicos con anuncios o limitados. Por supuesto, para quienes no quieren ver publicidad el costo es mayor.

El plan intermedio de Netflix, la más usada en el país, es de 249 pesos mensuales. Pero la demanda no se detiene ahí. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), los hogares que pagan por estos servicios tienen de media dos de ellos contratados.

Otras plataformas por las que los mexicanos optan son Disney+, cuyo precio por su paquete estándar sin anuncios es de 249 pesos mensuales, HBO Max, por 239 pesos en su plan intermedio, Apple TV+ que solo tiene un plan de 169 pesos, y Amazon Prime que cuesta 149 pesos al mes si es que se quiere evitar la publicidad.

Si una persona contratara las suscripciones antes mencionadas tendría que pagar 1,055 pesos cada mes. La cuenta puede bajar si se contratan planes con anuncios o subir si se otra por las versiones premium.

El atractivo económico del mercado de las suscripciones es tal que otras empresas han comenzado a apostar por esquemas de alianzas para concentrar varios servicios en un solo pago. Un ejemplo reciente es Mercado Libre, que lanzó Meli Mega, un plan que agrupa a Netflix, Disney+, Apple Tv y HBO Max bajo la misma suscripción mensual de 249 pesos al mes para contenidos con anuncios y de 749 pesos al mes en el esquema sin anuncios.

Publicidad

Música, almacenamiento y aprendizaje

Si bien es posible acceder a paquetes que aminoran el golpe al bolsillo, los gastos en suscripciones no terminan en el streaming de video. En el mundo del audio, Spotify y Apple Music son las más comunes, con planes individuales de 139 y 129 pesos mensuales, respectivamente. Es decir que, contemplando estos casos, la media de gasto es de 134 pesos por una plataforma de streaming musical.

Por si fuera poco, en un entorno donde la memoria dejó de ser física para volverse digital —fotos, videos, documentos oficiales y hasta conversaciones familiares—, el resguardo de la información se convirtió en otra necesidad cotidiana del hogar.

Servicios de almacenamiento en la nube como iCloud o Google One permiten a las familias guardar fotos, documentos y respaldos importantes. Los planes intermedios de estas herramientas son de 49 y 59 pesos, respectivamente, por 200 GB de almacenamiento, es decir, 54 pesos en promedio

En el terreno educativo, apps para aprender idiomas como Duolingo han ganado lugar dentro del gasto mensual. Si bien esta app cuenta con una versión gratuita, para tener vidas ilimitadas, práctica de habilidades, repaso de errores y eliminar los anuncios, los usuarios tienen que pagar 133.25 pesos.

Publicidad

El precio de jugar en la era de la suscripción

En México, los videojuegos dejaron de ser una simple afición de nicho para convertirse en una de las formas de entretenimiento digital más extendidas. De acuerdo con el Reporte Especial Estado del Gaming en México para el primer semestre de 2025, elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), más de seis de cada 10 mexicanos de seis años o más juegan regularmente, lo que representa decenas de millones de personas que interactúan con títulos en consolas, computadoras o celulares.

El país figura como uno de los mercados más dinámicos de la región en este sector, con un crecimiento sostenido tanto en jugadores como en ingresos de la industria. Frente a este panorama, las suscripciones que permiten acceder a catálogos de juegos o al juego en línea —como Xbox Game Pass, PlayStation Plus o Nintendo Switch Online— son en parte del gasto mensual de muchos hogares.

Xbox Game Pass tiene opciones desde cerca de 169 a 219 pesos mensuales para acceso a una biblioteca de cientos de juegos.

PlayStation Plus ofrece niveles variados de acceso al juego en línea y catálogos mensuales de títulos, los costos pueden variar según modalidad, pero un plan básico ronda los 200 a 250 pesos al mes.

Nintendo Switch Online es el de menor costo, pues requiere un desembolso de 89 pesos mensuales. El promedio de pago sería de 170 pesos al mes.

Considerando un hogar mexicano que paga suscripciones intermedias —dos plataformas de streaming de video, una de música, almacenamiento en la nube, una app educativa y una suscripción de videojuegos— el gasto mensual puede rondar entre 950 y 1,000 pesos, es decir, cerca de 12,000 pesos al año. No se trata de los planes más caros del mercado ni de consumos excepcionales, sino de servicios que para muchos usuarios ya forman parte de la vida cotidiana y del presupuesto fijo del hogar.

Tags

Gasto tecnología Streaming

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad