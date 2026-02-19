Seedance 2.0 vs Hollywood, la IA pone en jaque la producción de videos

Polémica de Seedance 2.0

Aunque el clip no fue producido por ByteDance de forma oficial, sí utilizó la tecnología de Seedance 2.0, lo que desató cuestionamientos sobre el control y los límites de estas herramientas en torno a derechos de autor y advertencias a los usuarios que usan estas apps.

El realismo fue tal que muchos usuarios creyeron que se trataba de un proyecto cinematográfico real. La escena incluía expresiones faciales, movimientos corporales y voces que replicaban con precisión a los actores, lo que evidenció la capacidad de la IA para apropiarse de identidades públicas.

Hace unos meses hubo un caso que involucró a uno de los actores de este video, Brad Pitt, ya que en distintos países comenzaron a circular videos en los que el actor aparecía supuestamente promoviendo inversiones o plataformas financieras, sin embargo este video fue hecho con otra herramienta de IA. Las piezas estaban diseñadas con un nivel de realismo suficiente para engañar a usuarios que confiaban en la imagen pública de la celebridad.

Hollywood argumenta que si cualquier persona puede generar escenas con celebridades sin autorización, el valor comercial de la imagen de un actor se vuelve vulnerable.

Además, el fenómeno no se limita a figuras públicas. La misma tecnología puede aplicarse a cualquier individuo, lo que amplía los riesgos de desinformación, fraude o daño reputacional.