Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Mercado Libre lanza Meli Mega para que ahorres hasta 50% en Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV

Con Meli Mega, la compañía integra Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV desde 249 pesos al mes, junto con envíos gratis y beneficios financieros.
mar 24 febrero 2026 08:41 AM
Mercado Libre lanza Meli Mega para que ahorres hasta 50% en Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV
El lanzamiento representa una evolución del programa de lealtad. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuánto pagas por tus suscripciones a plataformas de streaming? Para muchos usuarios, la respuesta ya supera con facilidad los 500 pesos mensuales. En este contexto, Mercado Libre presento Meli Mega, una propuesta que busca concentrar entretenimiento, compras y pagos en un solo lugar.

Este nuevo plan de suscripción íntegra Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV en un mismo paquete, con un precio promocional de 249 pesos durante los dos primeros meses y 399 pesos posteriormente. A cambio, el usuario obtiene acceso a las plataformas en sus planes con anuncios —a excepción de Apple Tv que no ofrece este formato— además de los beneficios de Meli Esencial, como envíos gratis, meses sin intereses y esquemas de cashback.

Publicidad

El mayor atractivo de este nuevo producto es el precio. De acuerdo con Maximiliano Menis, director senior de lealtad de Mercado Libre, el nuevo plan genera un ahorro de entre 30% y 50% frente a la contratación de cada servicio por separado.

Los planes con anuncios de Disney+ (149 pesos), Netflix (199 pesos) y HBO Max(149 pesos), más Apple Tv (169 pesos), implica un gasto de 586 pesos mensuales. Frente a ello, pagar 249 pesos implica un ahorro de 57.5% y los posteriores 399 pesos son un desembolso de 31.9% menor.

México se convierte en el segundo país en lanzar este esquema, después de Brasil. De acuerdo con Maximiliano Menis, el recibimiento en ese mercado ha sido “muy bueno”, aunque la compañía evita revelar cifras de suscriptores tanto de Meli Mega como de Meli+ en general.

El lanzamiento representa una evolución del programa de lealtad. Actualmente, Meli+ Esencial cuesta 49.90 pesos al mes y se enfoca en beneficios logísticos y financieros, mientras que Meli+ Total, por 99 pesos mensuales, incluye Disney+ con anuncios y descuentos en otras plataformas de streaming. Con Mega, la empresa eleva la apuesta y busca convertirse en un agregador de suscripciones dentro de su ecosistema digital.

Publicidad

La decisión no surge al azar. Datos internos muestran que 80% de los usuarios valora especialmente el acceso a Disney+, mientras que 72% prioriza los envíos gratis y los meses sin intereses. Además, un usuario Meli+ compra casi 40% más que uno que no pertenece al programa, un indicador clave para el negocio de comercio electrónico y servicios financieros.

El plan de Meli Mega ofrece tres esquemas de contratación: uno con anuncios, otro sin anuncios y uno personalizado, que permite elegir el nivel de cada plataforma. En este último caso, si el usuario opta por las versiones premium de todos los servicios, el precio asciende a 779 pesos mensuales durante el periodo promocional y posteriormente a 889 pesos al mes. Eso sí, la compartición y vinculación de cuentas se apega a los lineamientos y políticas de uso de cada plataforma de streaming. En el esquema sin anuncios, la suscripción tiene un costo de 639 pesos mensuales en promoción y después de 749 pesos al mes.

Para quienes ya pagan alguna de estas suscripciones, existe la opción de vincular cuentas con el mismo correo electrónico, pausar el cobro directo y conservar perfiles, historial y preferencias. El proceso se realiza de forma automática, siempre que el email coincida con el registrado en Mercado Libre.

Menis aclaró que este movimiento no afecta a Mercado Play, su plataforma gratuita de películas y series, que continuará operando de forma independiente y como complemento a la oferta de pago.

Publicidad

Con Meli Mega, Mercado Libre refuerza una tendencia que gana fuerza en el sector tech: convertir los programas de lealtad en centros de consumo digital, donde el entretenimiento funciona como ancla para incrementar frecuencia, gasto y permanencia del usuario.

Tags

Mercado Libre Streaming

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad