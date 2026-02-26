Publicidad

Tecnología

En el Mundial, la IA transformará tu televisor en un asistente personal

Con el Mundial como catalizador, los fabricantes de televisores apuestan por inteligencia afectiva y personalización avanzada para transformar la experiencia en casa durante este evento.
jue 26 febrero 2026 02:00 PM
La IA transformará la experiencia del Mundial
Esta personalización impulsada por la IA afectiva permitirá que el televisor ajuste automáticamente parámetros según quién esté frente a la pantalla, a través de un sistema operativo encargado de gestionar cómo el usuario prefiere visualizar el contenido. (svetikd/Getty Images)

Cada cuatro años, las firmas de tecnología y televisores encuentran un momento para renovar sus dispositivos en torno al deporte. El Mundial de futbol es una oportunidad de transformar la experiencia de los aficionados en sus hogares y para este año, la tendencia principal no será solo ver el partido, sino que el televisor entienda al usuario para ofrecer una experiencia única y a la medida.

LG es una de las firmas que apuesta por este terreno a través de lo que denominan "inteligencia afectiva", una versión de la Inteligencia Artificial que no es una herramienta fría de procesamiento, sino que pretende convertirse en un aliado que reconoce las necesidades emocionales y de confort de cada espectador.

"La oferta de LG integra inteligencia afectiva”, detalla Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa de LG, quien agrega que esta tecnología permite “hablar con tu televisor, va a reconocer que mi voz es mía y va a poder hacer darme una solución personalizada de lo que a mí me gusta", señaló sobre la interacción de los televisores con en el hogar.

Esta personalización impulsada por la IA afectiva permitirá que el televisor ajuste automáticamente parámetros según quién esté frente a la pantalla, a través de un sistema operativo encargado de gestionar cómo el usuario prefiere visualizar el contenido, adaptando desde "el color o el audio" a los gustos específicos de la persona que da la instrucción.

Esta tendencia no es única de LG. Samsung, por ejemplo, analiza lo que el usuario está viendo en tiempo real para optimizar automáticamente brillo, color, contraste y sonido, además de que muchas marcas ahora cuentan con asistentes digitales directo en los dispositivos para comprender mejor al usuario.

De esta forma, el mercado de los televisores crece. Datos de la consultora Circana señalan que 70% del crecimiento en ventas tecnológicas en 2025 se debe a los televisores de gran formato, y en 2026 este tipo de innovaciones tendrá más empuje impulsado por eventos deportivos como el Mundial.

Como parte de la integración de personalización, el uso de sistemas operativos también será crucial. En el caso de LG, el sistema webOS tiene la finalidad de impulsar el consumo deportivo mediante herramientas específicas como el rastreo de equipos favoritos. Esta función permite a los usuarios seguir de cerca cada movimiento de sus selecciones durante el Mundial, una característica que puede ser altamente valorada por los usuarios, apunta Aguilar.

Otra empresa que también tiene una función similar es Roku, la cual cuenta con su Zona Deportes, donde a través de alianzas con empresas de streaming, la plataforma mostrará una ventana para encontrar dichas justas deportivas de manera sencilla.

“Ya no tienes que meterte a investigar en dónde va a pasar un partido. Simplemente vas a la zona de deportes, escoges el juego que quieres ver, le das clic y te va a decir primero, si está en canales gratis; segundo, si está en tus suscripciones actuales; y si no, qué app necesitas para verlo”, precisó Luis Bahena, country manager de Roku en México.

Ante tal nivel de personalización y reconocimiento de voz, la seguridad de la información se vuelve un pilar crítico. Para ello, Aguilar refiere que es necesario desplegar una plataforma dedicada a la protección, gestión y encriptación de los datos personales y privados de cada usuario, como LG Shield, la solución que propuso la surcoreana.

"Tu voz tiene un valor y nunca debe salir de ahí y está encriptada para eso, para que solamente sirva para ofrecer una experiencia de usuario y no otra cosa", asegura el representante de la firma respecto a la privacidad de los datos biométricos capturados por la inteligencia afectiva.

Así, las expectativas comerciales para este primer semestre del año mundialista son ambiciosas. La compañía proyecta un crecimiento de doble dígito, buscando estar al menos un 30% por encima de las ventas registradas el año pasado, impulsadas por la fiebre del futbol y la renovación tecnológica.

Del campo a la pantalla

Como parte de las integraciones personalizadas para los aficionados, Lenovo anunció Football AI Pro, un asistente de IA que será una herramienta clave para entrenadores, jugadores y analistas de todas las selecciones participantes en la Copa Mundial, pues coordina múltiples agentes de IA capaces de explorar millones de puntos de datos, analizar más de 2,000 métricas diferentes y entregar información en tiempo real.

El sistema comparará patrones de equipo mediante clips de video y avatares 3D que hacen que los datos “cobren vida”. Los entrenadores pueden evaluar cómo sus ajustes tácticos funcionarían frente a un rival específico y responder preguntas en tiempo real relacionadas con el juego, mientras que los jugadores reciben análisis personalizados de su desempeño.

Todo ocurre en un entorno que combina simulación, datos históricos y escenarios de alta probabilidad, explica Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA, quien agrega que el análisis de datos y los sistemas avanzados de visualización marcarán un antes y un después en la forma en que se vive un torneo.

Por lo tanto, el Mundial 2026 será el escenario donde la IA, la inteligencia afectiva y el hardware se unan para ofrecer una experiencia que no solo es inmersiva por su audio y video, sino profundamente personal gracias a la inteligencia que reconoce y se adapta a cada aficionado.

