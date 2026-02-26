En el Mundial, la IA transformará tu televisor en un asistente personal

Cada cuatro años, las firmas de tecnología y televisores encuentran un momento para renovar sus dispositivos en torno al deporte. El Mundial de futbol es una oportunidad de transformar la experiencia de los aficionados en sus hogares y para este año, la tendencia principal no será solo ver el partido, sino que el televisor entienda al usuario para ofrecer una experiencia única y a la medida.

LG es una de las firmas que apuesta por este terreno a través de lo que denominan "inteligencia afectiva", una versión de la Inteligencia Artificial que no es una herramienta fría de procesamiento, sino que pretende convertirse en un aliado que reconoce las necesidades emocionales y de confort de cada espectador.

"La oferta de LG integra inteligencia afectiva”, detalla Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa de LG, quien agrega que esta tecnología permite “hablar con tu televisor, va a reconocer que mi voz es mía y va a poder hacer darme una solución personalizada de lo que a mí me gusta", señaló sobre la interacción de los televisores con en el hogar.