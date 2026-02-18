México tendrá tres nuevas monedas por el Mundial

También hablan sobre otros temas:

- El viacrucis para atender el cáncer: solo 56 hospitales tienen áreas de radioterapia para 200,000 pacientes anuales

- El agro de EU se organiza para blindar 148,000 mdd de su comercio bajo el T-MEC

- Empresarios de Sonora invierten 115 mdd en un auto eléctrico “Hecho en México”

- La purga de la IA en 2026, hay 30,000 despidos en tecnológicas

