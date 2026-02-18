En este episodio, Puri Lucena y Ari Ortega te cuentan sobre las tres monedas que se acuñarán para conmemorar el Mundial 2026, y serán una de 25 pesos hecha de oro, otra de 10 pesos hecha de plata y una más de 20 pesos de los dos metales.
México tendrá tres nuevas monedas por el Mundial
Estas monedas conmemorarán que nuestro país será sede de la Copa Mundial de Fútbol por tercera vez. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 18 febrero 2026 06:30 AM
También hablan sobre otros temas:
- El viacrucis para atender el cáncer: solo 56 hospitales tienen áreas de radioterapia para 200,000 pacientes anuales
- El agro de EU se organiza para blindar 148,000 mdd de su comercio bajo el T-MEC
- Empresarios de Sonora invierten 115 mdd en un auto eléctrico “Hecho en México”
- La purga de la IA en 2026, hay 30,000 despidos en tecnológicas
