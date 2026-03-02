Apple lanza el iPhone 17e: es la versión más barata de su smartphone sin sacrificar novedades

Apple presentó este lunes una nueva generación de dispositivos entre los que destaca el esperado iPhone 17e, la versión más accesible dentro de la familia 17, que busca posicionar a la compañía frente a la competencia creciente en segmentos de precio medio.
Apple presenta el iPhone 17e, la versión más económica de su smartphone
El dispositivo incorpora el nuevo chip A19, basado en tecnología de tres nanómetros, que promete mejoras en rendimiento y eficiencia energética respecto a generaciones previas. Este impulso en potencia se completa con un módem C1X más rápido y eficiente, así como la inclusión del sistema de carga inalámbrica Mag Safe, un hito para la línea de producto "e".
“El iPhone 17e combina un rendimiento potente y las características que nuestros usuarios adoran a un precio excepcional, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan actualizarse a la familia iPhone 17”, declaró Kaiann Drance, vicepresidenta mundial de Marketing de Producto iPhone de Apple.
En términos de fotografía, el iPhone 17 incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles con zoom óptico 2x y nuevas funciones de retrato. Estas mejoras están respaldadas por un sistema de procesamiento de imagen optimizado que ajusta automáticamente luz, color y detalle para ofrecer resultados más consistentes en distintos entornos y condiciones de iluminación.
Apple también reforzó la resistencia física del equipo con un recubrimiento Ceramic Shield 2, que ofrece hasta tres veces más resistencia a rayones, y sigue apostando por funciones de conectividad avanzada como Emergency SOS vía satélite y soporte de Apple Intelligence gracias a iOS 26.
El modelo tiene un precio de entrada de 599 dólares (14,999 pesos en México), con 256 GB de almacenamiento, el doble que la generación anterior al mismo precio inicial.
iPad Air con M4: rendimiento y conectividad al frente
Paralelamente, Apple lanzó el nuevo iPad Air equipado con el chip M4, un salto generacional que, según la compañía, entrega hasta 30% más rendimiento que el modelo con M3, y hasta 2.3 veces más velocidad respecto a generaciones anteriores.
Esta actualización pone énfasis en potenciar tanto tareas creativas como de productividad, con un CPU y GPU más eficiente, una Neural Engine reforzada para cargas de trabajo de inteligencia artificial y mayor capacidad de memoria unificada, lo que abre la puerta a experiencias más fluidas en edición de video, juegos y aplicaciones profesionales.
El iPad Air también integra los chips de conectividad N1 para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y el módem C1X en los modelos celulares, lo que promete conexiones más rápidas y estables en redes modernas. Apple mantuvo la estructura de precios anterior: desde 599 dólares (14,999 pesos) para el modelo base de 11 pulgadas y 799 dólares (19,999 pesos) para el de 13 pulgadas.
Estos anuncios reflejan una estrategia de Apple orientada a fortalecer su ecosistema con productos que combinan rendimiento y accesibilidad, en un contexto donde fabricantes de Android han presionado en precio y prestaciones, especialmente en segmentos medios y emergentes.
La disponibilidad global de ambos dispositivos está programada para el 11 de marzo, con preórdenes abiertas desde el 4 de marzo, una cadencia que coincide con una secuencia ampliada de lanzamientos de hardware por parte de Apple en lo que va de 2026.