Reseña: Redmi Buds 8 Lite, sonido accesible que no sacrifica experiencia

Durante un mes de uso continuo, los Redmi Buds 8 Lite pusieron a prueba lo que hoy puede ofrecer la gama accesible en audio inalámbrico.
sáb 28 febrero 2026 10:00 AM
redmi buds 8 lite
La conexión con dispositivos es rápida y sencilla, incluso con equipos que no sean Redmi. Esto se logra gracias al Bluetooth 5.4, que ofrece estabilidad y compatibilidad con Android y iOS. (Foto: Selene Ramírez)

Durante el último mes, los Redmi Buds 8 Lite se convirtieron en mis audífonos del día a día. Lo usé para escuchar música mientras trabajaba o iba de camino a algún lugar y para atender llamadas en la calle y aislarme del ruido en trayectos largos.

Estos auriculares prometen sonido de calidad, buena autonomía y funciones inteligentes a un precio accesible. Después de estas cuatro semanas, esta es mi opinión.

Mi primera impresión fue visual. El estuche es minimalista, compacto, sin estridencias. Cabe fácilmente en cualquier bolsillo y funciona como centro de carga portátil. Los audífonos mantienen la misma línea discreta, pues son pequeños, ligeros y con un diseño in-ear (dentro de la oreja). En la caja incluye distintas gomitas de silicón para adaptarlos al oído, un detalle clave para lograr buen ajuste, y con ello, mejor aislamiento.

Ya en uso, el emparejamiento vía bluetooth toma segundos. Se pueden usar tal cual, pero la experiencia mejora si se descarga la aplicación Xiaomi Earbuds, pues desde ahí se puede consultar el nivel de batería de cada auricular, ajustar el ecualizador (más graves, perfil neutro o énfasis en agudos) y configurar los gestos táctiles para pausar o adelantar canciones, así como modular el volumen, entre otros.

La app también integra una herramienta de “encuentra tus auriculares”. No funciona si el estuche está perdido y desconectado, pero sí cuando uno o ambos audífonos se caen o pierden cerca, pues emiten un sonido que guía hasta encontrarlos, algo especialmente útil en espacios oscuros o desordenados.

En cuanto al sonido, la experiencia me pareció más sólida de lo que su precio sugiere. Incorporan un driver dinámico de 12.4 mm que ofrece graves notorios sin opacar las voces ni los detalles agudos. El resultado es un audio nítido, equilibrado y suficientemente potente para el uso cotidiano. Además, el ajuste in-ear ayuda a bloquear buena parte del ruido externo, creando una sensación envolvente sin necesidad de subir demasiado el volumen.

La autonomía también cumple, en todo este tiempo yo solo los he cargado una vez. Estos audífonos ofrecen hasta 8 horas de reproducción continua y, con el estuche, pueden alcanzar cerca de 36 horas en total.

El punto débil aparece en los controles táctiles. Aunque reconocen los gestos, la respuesta no siempre es inmediata. El roble toque, en particular, puede registrar solo una pulsación si no se hace con suficiente firmeza. No es un fallo contante, pero sí lo bastante frecuente como para notarlo.

Después de un mes usándolos, mi conclusión es que los Redmi Buds 8 Lite no compiten en la gama premium, pero logran ofrecer una experiencia equilibrada a un precio accesible de 449 pesos. Por esa razónconsidero que vale la pena comprarlos: entregan buena autonomía, sonido nítido y suficiente personalización para el día a día, además de ser ligeros y fáciles de llevar a cualquier parte. No son para quien busca lo más sofisticado del mercado, sino para quien quiere audífonos confiables, cómodos y rendidores en la rutina cotidiana.

