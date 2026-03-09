Publicidad

Anthropic demanda al gobierno de Trump por vetar su IA en defensa

La startup de IA demandó a agencias del gobierno estadounidense luego de que el Pentágono la incluyera en su “lista negra” de riesgo para la cadena de suministro.
lun 09 marzo 2026 11:30 AM
El conflicto surgió después de que el Pentágono clasificara a Anthropic como un proveedor de riesgo. (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images)

La startup de inteligencia artificial (IA) Anthropic demandó a distintas agencias del gobierno estadounidense, incluido el Departamento de Defensa, con el objetivo de impugnar su inclusión en una lista oficial de empresas consideradas “riesgo para la cadena de suministro” de seguridad nacional.

La compañía busca que un tribunal federal en California anule la designación y bloquee su aplicación, al considerarla injustificada y dañina para su negocio.

El conflicto surgió después de que el Pentágono clasificara a Anthropic como un proveedor de riesgo, una etiqueta que limita o impide que contratistas del gobierno utilicen su tecnología en proyectos vinculados con defensa.

La medida se tomó tras un desacuerdo sobre el uso militar de Claude, el modelo de IA desarrollado por la empresa, que el gobierno buscaba emplear con menos restricciones operativas.

Anthropic sostiene que se negó a eliminar ciertas salvaguardas en sus sistemas, especialmente aquellas que impiden que la IA se utilice para armas autónomas letales o para vigilancia doméstica masiva. Según la empresa, estas limitaciones forman parte de sus principios de seguridad y ética en el desarrollo de IA.

En la demanda, Anthropic argumenta que la decisión del gobierno es “ilegal” y viola derechos como la libertad de expresión y el debido proceso.

El enfrentamiento ocurre en un momento de creciente competencia entre compañías de inteligencia artificial por contratos gubernamentales. Otras firmas del sector, como OpenAI o Google, mantienen acuerdos con agencias federales, mientras el debate sobre hasta dónde deben llegar las aplicaciones militares de la IA sigue intensificándose en Silicon Valley y Washington.

Con información de AFP.

