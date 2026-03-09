Trump invirtió más de 1 mdd en bonos de Netflix mientras cuestionaba la compra de Warner Bros

Trump compró bonos de Netflix y Warner Bros tras anunciar que participaría en la revisión del acuerdo

Un informe compartido por la Casa Blanca mostró que el mandatario adquirió bonos por montos que, en conjunto, superan el millón de dólares en Netflix y Warner Bros. Discovery.

De acuerdo con esos registros, se realizaron dos compras de bonos de cada compañía, cada una por un monto mínimo de 502 mil dólares, lo que sitúa el valor total de esas operaciones en más de un millón de dólares.

Las transacciones se llevaron a cabo el 12 y el 16 de diciembre, apenas unos días después de que se anunciara el acuerdo mediante el cual Netflix buscaba adquirir Warner Bros Discovery en una operación valuada en 82 mil 700 millones de dólares.

Las compras ocurrieron también poco tiempo después de que el propio Trump señalara públicamente que podría involucrarse en la evaluación del acuerdo desde el ámbito regulatorio. Durante una declaración ante periodistas en el Centro Kennedy, el mandatario expresó que la operación aumentaría de forma considerable la participación de mercado de Netflix.

“Tienen una participación de mercado muy grande. Cuando tengan Warner Bros, esa participación aumentará mucho. Así que no lo sé. Eso será para que lo analicen algunos economistas y también… yo participaré en esa decisión”, comentó el presidente.

Una oferta rival intensificó la disputa por Warner Bros Discovery

Mientras avanzaban las negociaciones, otra empresa entró en competencia por el control de Warner Bros Discovery. Paramount Skydance lanzó una oferta por 108 mil 400 millones de dólares, respaldada por su director ejecutivo David Ellison y por su padre, el empresario tecnológico Larry Ellison.

Ambos mantienen una relación cercana con el entorno político de Trump, lo que aumentó la atención pública sobre el proceso de compra.