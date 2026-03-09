Publicidad

Revista Digital
Tecnología

Trump invirtió más de 1 mdd en bonos de Netflix mientras cuestionaba la compra de Warner Bros

La compra de bonos de Netflix y Warner Bros por parte de Trump coincidió con el proceso de revisión de una de las mayores operaciones del sector.
lun 09 marzo 2026 10:29 AM
Durante una declaración ante periodistas en el Centro Kennedy, el mandatario expresó que la operación aumentaría de forma considerable la participación de mercado de Netflix. (AFP y X: @netflix)

Documentos financieros divulgados por autoridades estadounidenses revelaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó inversiones por más de un millón de dólares en bonos vinculados a empresas del sector del entretenimiento mientras se desarrollaba una de las operaciones corporativas más relevantes del momento en la industria del streaming.

Las adquisiciones se realizaron en compañías directamente relacionadas con una propuesta de compra que buscaba unir a dos gigantes del sector: Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD). La operación, valorada en decenas de miles de millones de dólares, generó cuestionamientos políticos y regulatorios en Estados Unidos.

Trump compró bonos de Netflix y Warner Bros tras anunciar que participaría en la revisión del acuerdo

Un informe compartido por la Casa Blanca mostró que el mandatario adquirió bonos por montos que, en conjunto, superan el millón de dólares en Netflix y Warner Bros. Discovery.

De acuerdo con esos registros, se realizaron dos compras de bonos de cada compañía, cada una por un monto mínimo de 502 mil dólares, lo que sitúa el valor total de esas operaciones en más de un millón de dólares.

Las transacciones se llevaron a cabo el 12 y el 16 de diciembre, apenas unos días después de que se anunciara el acuerdo mediante el cual Netflix buscaba adquirir Warner Bros Discovery en una operación valuada en 82 mil 700 millones de dólares.

Las compras ocurrieron también poco tiempo después de que el propio Trump señalara públicamente que podría involucrarse en la evaluación del acuerdo desde el ámbito regulatorio. Durante una declaración ante periodistas en el Centro Kennedy, el mandatario expresó que la operación aumentaría de forma considerable la participación de mercado de Netflix.

“Tienen una participación de mercado muy grande. Cuando tengan Warner Bros, esa participación aumentará mucho. Así que no lo sé. Eso será para que lo analicen algunos economistas y también… yo participaré en esa decisión”, comentó el presidente.

Una oferta rival intensificó la disputa por Warner Bros Discovery

Mientras avanzaban las negociaciones, otra empresa entró en competencia por el control de Warner Bros Discovery. Paramount Skydance lanzó una oferta por 108 mil 400 millones de dólares, respaldada por su director ejecutivo David Ellison y por su padre, el empresario tecnológico Larry Ellison.

Ambos mantienen una relación cercana con el entorno político de Trump, lo que aumentó la atención pública sobre el proceso de compra.

La posible adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Netflix también generó críticas desde distintos sectores políticos y de la industria del entretenimiento. La senadora estadounidense Elizabeth Warren calificó la operación como “una pesadilla antimonopolio”, al advertir que podría concentrar demasiado poder dentro del mercado del streaming.

Organizaciones de trabajadores del sector audiovisual también cuestionaron el acuerdo. El sindicato de guionistas de Estados Unidos advirtió que la integración podría provocar pérdidas de empleo, presión sobre salarios y menor diversidad de contenidos.

Documentos muestran otras inversiones del presidente en bonos corporativos

Los reportes financieros también revelaron que Trump adquirió alrededor de 100 millones de dólares en bonos corporativos y municipales entre mediados de noviembre y finales de diciembre.

Durante ese periodo, el mandatario invirtió en deuda emitida por diversas compañías e instituciones financieras, entre ellas Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo.

Además, el presidente adquirió bonos emitidos por otras compañías como SiriusXM, General Motors, Occidental Petroleum, Victoria’s Secret, Macy’s, Carnival y Boeing.

Otro documento publicado posteriormente por la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos, informó además que el fideicomiso que administra sus activos realizó nuevas adquisiciones de deuda de Netflix en enero, con operaciones que en conjunto elevaron el monto invertido en esa empresa hasta 1.25 millones de dólares.

La Casa Blanca asegura que las inversiones están administradas por terceros

Frente a las preguntas sobre posibles conflictos de interés, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que las inversiones del presidente se encuentran dentro de un fideicomiso administrado por terceros, el cual es gestionado por asesores financieros independientes.

De acuerdo con The Washington Post un funcionario de la administración, ni Trump ni miembros de su familia participan directamente en las decisiones relacionadas con la compra o venta de activos dentro del portafolio.

Las instituciones financieras encargadas del fideicomiso son quienes determinan qué inversiones se realizan y en qué momento se ejecutan las operaciones dentro de la cartera.

Paramount Skydance gana la puja por Warner Bros Discovery

La disputa por el control de WBD finalmente se resolvió a finales de febrero, cuando Paramount Skydance acordó adquirir la compañía por 110 mil millones de dólares, tras imponerse a Netflix en una competencia que se prolongó durante varios meses.

El acuerdo anunciado el 28 de febrero de 2026 pone fin a un proceso de negociaciones que se extendió por cerca de cinco meses y que fue seguido de cerca por reguladores, analistas del mercado y autoridades estadounidenses.

La nueva entidad surgida de la operación integrará activos como CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, además de algunas de las franquicias más conocidas de Hollywood, entre ellas Harry Potter, Game of Thrones, el universo de DC, Misión Imposible y Bob Esponja.

Dentro del mismo grupo también quedarán las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, que a finales de 2025 contaban con 131.6 millones y 78.9 millones de suscriptores, respectivamente.

En términos financieros, Paramount pagará 31 dólares por cada acción de Warner, lo que implica un valor de capital de 81 mil millones de dólares. Al incluir la deuda que asumirá la compañía compradora, el valor total de la operación asciende a 110 mil millones de dólares.

El acuerdo aún debe superar revisiones regulatorias en Estados Unidos y Europa, y se espera que la transacción pueda completarse durante el tercer trimestre de 2026.

