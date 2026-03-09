Trump invirtió más de 1 mdd en bonos de Netflix mientras cuestionaba la compra de Warner Bros

De acuerdo con The Washington Post un funcionario de la administración, ni Trump ni miembros de su familia participan directamente en las decisiones relacionadas con la compra o venta de activos dentro del portafolio.
Las instituciones financieras encargadas del fideicomiso son quienes determinan qué inversiones se realizan y en qué momento se ejecutan las operaciones dentro de la cartera.
Paramount Skydance gana la puja por Warner Bros Discovery
La disputa por el control de WBD finalmente se resolvió a finales de febrero, cuando Paramount Skydance acordó adquirir la compañía por 110 mil millones de dólares, tras imponerse a Netflix en una competencia que se prolongó durante varios meses.
El acuerdo anunciado el 28 de febrero de 2026 pone fin a un proceso de negociaciones que se extendió por cerca de cinco meses y que fue seguido de cerca por reguladores, analistas del mercado y autoridades estadounidenses.
La nueva entidad surgida de la operación integrará activos como CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, además de algunas de las franquicias más conocidas de Hollywood, entre ellas Harry Potter, Game of Thrones, el universo de DC, Misión Imposible y Bob Esponja.
Dentro del mismo grupo también quedarán las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, que a finales de 2025 contaban con 131.6 millones y 78.9 millones de suscriptores, respectivamente.
En términos financieros, Paramount pagará 31 dólares por cada acción de Warner, lo que implica un valor de capital de 81 mil millones de dólares. Al incluir la deuda que asumirá la compañía compradora, el valor total de la operación asciende a 110 mil millones de dólares.
El acuerdo aún debe superar revisiones regulatorias en Estados Unidos y Europa, y se espera que la transacción pueda completarse durante el tercer trimestre de 2026.