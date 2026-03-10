Publicidad

Tecnología

Sonos crece 27% en México, y ahora lanza Play y Sonos Era 100 SL

La empresa de audio ve en el mercado mexicano hábitos que propician la llegada de nuevos productos en su catálogo, como la necesidad de tener flexibilidad.
mar 10 marzo 2026 10:00 AM
Sonos quiere jugar diferente en México: lanza Play y Sonos Era 100 SL
La mayoría de los hogares mexicanos que compran un producto de la marca terminan comprando uno más en menos de un año. (Cortesía: Sonos )

En la industria de la electrónica de consumo, la competencia se define por ciclos de productos donde una nueva generación sustituye a la anterior y obliga a los usuarios a actualizar su equipo, pero Sonos quiere jugar diferente.

El lanzamiento de Sonos Play y Era 100 SL marca menos un cambio de hardware y más una postura para reforzar el ecosistema de audio como el centro del negocio.

“Sonos está reiterando su foco en lo que la hizo grande, diseñar productos, experiencias y marketing en torno al poder del sistema”, explicó Daniel Montaño, director senior de desarrollo de negocios en Sonos.

La idea es construir un sistema de audio que evolucione con el hogar y funcione a lo largo de generaciones de dispositivos. Sonos Play es un altavoz diseñado para moverse entre dos mundos, el del hogar conectado y el del audio portátil. Puede funcionar como parte del sistema doméstico, pero también usarse fuera de casa con Bluetooth y una batería de hasta 24 horas.

660891-Sonos Play - Over Charging Base Black-78005b-original-1773119365.jpeg

Sonos Era 100 SL, por su parte, es una versión simplificada del Era 100 pensada para expandir un sistema existente o iniciar uno nuevo a menor costo.

“El sistema es realmente nuestra ventaja competitiva. No importa si los productos son de generaciones diferentes, la idea es que todos funcionen juntos y que el usuario tenga continuidad en la renovación de sus productos”, precisó Montaño.

Este enfoque responde a un cambio en el comportamiento del consumidor. En lugar de comprar una bocina como un gadget puntual, los usuarios construyen sistemas gradualmente dentro de sus hogares.

En promedio, cada nuevo hogar que adopta la marca comienza con 1.5 dispositivos, y más de un tercio de los nuevos usuarios incorpora al menos una bocina Era 100 al iniciar su sistema.

Ese crecimiento orgánico también se refleja en los datos que tiene la empresa, pues 13% de los hogares agregan al menos un nuevo dispositivo Sonos cada año, lo que refuerza la idea de un ecosistema en expansión más que de un producto puntual.

El auge del teatro en casa

En México, la categoría más importante para Sonos sigue siendo el teatro en casa. Las barras de sonido Arc Ultra y Beam lideran sus segmentos de precio en el país, y la mitad de los usuarios que tienen este tipo de dispositivos también agregan un subwoofer para reforzar la experiencia de audio. Más del 25% incluso incorpora bocinas adicionales para sonido envolvente.

Este comportamiento revela una tendencia, que el audio doméstico es infraestructura del hogar.

“Nadie se despierta queriendo una bocina, se despiertan queriendo que su hogar se sienta de cierta manera”, plantea Montaño.

La estrategia es convertir el sonido en una capa permanente de la casa, tan integrada como el WiFi o la electricidad.

De acuerdo con Sonos, México es su mercado de mayor crecimiento en los últimos años, y en el último trimestre de 2025 el número de nuevos hogares que adoptaron el sistema aumentó 27% respecto al año anterior.

Además, los hogares que comenzaron con más de un dispositivo crecieron 53% en ese mismo periodo, lo que indica una adopción más profunda del ecosistema desde el inicio.

Parte de este crecimiento también se explica por la estructura de ventas de la marca. Sonos opera tanto en retail tradicional como a través de integradores especializados que instalan sistemas completos de audio y automatización para casas inteligentes. Ambos canales crecen a doble dígito durante más de ocho años consecutivos en el país.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, alrededor de 26% de los hogares mexicanos, unos 10.2 millones, ya cuentan con al menos un dispositivo inteligente conectado a internet.

Las bocinas y asistentes del hogar son el tipo de dispositivo inteligente más común, presentes en 63.6% de los hogares con tecnología IoT, seguidos por sistemas de videovigilancia y dispositivos de entretenimiento.

