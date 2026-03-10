Sonos quiere jugar diferente en México: lanza Play y Sonos Era 100 SL

En promedio, cada nuevo hogar que adopta la marca comienza con 1.5 dispositivos, y más de un tercio de los nuevos usuarios incorpora al menos una bocina Era 100 al iniciar su sistema.

Ese crecimiento orgánico también se refleja en los datos que tiene la empresa, pues 13% de los hogares agregan al menos un nuevo dispositivo Sonos cada año, lo que refuerza la idea de un ecosistema en expansión más que de un producto puntual.

El auge del teatro en casa

En México, la categoría más importante para Sonos sigue siendo el teatro en casa. Las barras de sonido Arc Ultra y Beam lideran sus segmentos de precio en el país, y la mitad de los usuarios que tienen este tipo de dispositivos también agregan un subwoofer para reforzar la experiencia de audio. Más del 25% incluso incorpora bocinas adicionales para sonido envolvente.

Este comportamiento revela una tendencia, que el audio doméstico es infraestructura del hogar.

“Nadie se despierta queriendo una bocina, se despiertan queriendo que su hogar se sienta de cierta manera”, plantea Montaño.

La estrategia es convertir el sonido en una capa permanente de la casa, tan integrada como el WiFi o la electricidad.

De acuerdo con Sonos, México es su mercado de mayor crecimiento en los últimos años, y en el último trimestre de 2025 el número de nuevos hogares que adoptaron el sistema aumentó 27% respecto al año anterior.

Además, los hogares que comenzaron con más de un dispositivo crecieron 53% en ese mismo periodo, lo que indica una adopción más profunda del ecosistema desde el inicio.

Parte de este crecimiento también se explica por la estructura de ventas de la marca. Sonos opera tanto en retail tradicional como a través de integradores especializados que instalan sistemas completos de audio y automatización para casas inteligentes. Ambos canales crecen a doble dígito durante más de ocho años consecutivos en el país.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, alrededor de 26% de los hogares mexicanos, unos 10.2 millones, ya cuentan con al menos un dispositivo inteligente conectado a internet.

Las bocinas y asistentes del hogar son el tipo de dispositivo inteligente más común, presentes en 63.6% de los hogares con tecnología IoT, seguidos por sistemas de videovigilancia y dispositivos de entretenimiento.

