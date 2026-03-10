El boom de la IA pone a los celulares contra las cuerdas: elegir entre smartphones caros o menos memoria RAM

No obstante, el impacto ya se está viendo en la industria. Los Samsung Galaxy S26 y S26 Plus, por citar un caso, se lanzaron con un aumento de precio de 100 dólares respecto a sus predecesores, aunque también aumentaron el almacenamiento mínimo de 128 GB a 256 GB.

¿Comprar ahora o esperar?

El panorama no es favorable para el bolsillo de los consumidores. Se espera que en lugar de asumir el coste total de la memoria de mayor precio, los fabricantes de equipos optarán por reducir las configuraciones promedio de DRAM, de acuerdo con Martínez.

Es decir, un teléfono que hace un año podría haber salido al mercado con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ahora podría estrenarse con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento al mismo precio o un poco menos. Incluso hay informes de que los modelos base vuelvan a tener 4 GB de RAM, algo que no se ve en el mercado desde 2018.

Martínez también comenta sobre el posible regreso de teléfonos que acepten memorias externas para aumentar la capacidad de almacenamiento y que, con las tecnologías más avanzadas de la actualidad, pueden fungir como memorias internas de los dispositivos para ayudar a correr procesos.

“La expectativa es que en 2026 no baje el precio”, menciona Martínez, quien agrega que no hay certidumbre respecto a cuánto durará esta situación. “Si no te urge y puedes esperar uno o dos años, no compres en este momento. Si te urge, hazlo antes de que suban más”.

Por lo tanto, si necesitas un teléfono nuevo, este es un buen momento para comprarlo. Los dispositivos en tiendas forman parte de un inventario que se fabricó cuando la memoria era más barata y muy probablemente tienen mejores especificaciones que los que se lanzarán el próximo año.