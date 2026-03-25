Zuckerberg forma parte de una lista más amplia de figuras de alto perfil en Silicon Valley que ahora tendrán línea directa con la Casa Blanca. Entre ellos están Sergey Brin, cofundador y director de proyectos especiales de Google; Jensen Huang, CEO de Nvidia; Larry Ellison, fundador de Oracle, y Marc Andreessen, cofundador y socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, nombres que reflejan el peso creciente del sector privado en la toma de decisiones sobre el futuro tecnológico de Estados Unidos.

El consejo será copresidido por David Sacks, conocido por su papel como asesor en inteligencia artificial y criptomonedas, y Michael Kratsios, quien ya ocupó el cargo de director de Tecnología durante el primer mandato de Trump. Desde esa posición, ambos tendrán la tarea de coordinar recomendaciones que, aunque no vinculantes, suelen marcar la pauta de las políticas públicas en sectores estratégicos.

En un comunicado, Zuckerberg no dudó en subrayar el momento que vive la industria.

“Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en inteligencia artificial”, señaló, al tiempo que calificó como un honor formar parte del consejo y colaborar con otros líderes tecnológicos. Su mensaje se alinea con la narrativa que ha impulsado la actual administración, enfocada en reforzar la competitividad frente a otras potencias, particularmente China.

El PCAST no es nuevo, existe desde la presidencia de Franklin D. Roosevelt y, a lo largo de las décadas, ha abordado temas tan diversos como la preparación ante pandemias, la computación cuántica o la transición hacia energías limpias. Su papel es traducir el conocimiento científico en recomendaciones concretas para el gobierno federal.