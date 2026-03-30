Pinterest reestructura su operación en América Latina y apuesta por México

Pinterest cerró 2025 con 619 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, ingresos por 4,222 millones de dólares y más de 80,000 millones de búsquedas mensuales en la plataforma.
Mientras Estados Unidos y Canadá son su principal motor de ingresos, el crecimiento más acelerado vino del resto del mundo, segmento donde la empresa reportó un aumento anual de 62% en ingresos y de 16% en usuarios durante el cuarto trimestre.
México aparece como uno de los mercados donde esa distancia puede cerrarse más rápido. Westphalen mencionó casos recientes con retailers como Liverpool y Home Depot, y planteó que una de sus prioridades es estructurar al equipo “de tal manera que estemos más cerca de los clientes en todos estos mercados y con mayor intensidad y rigor comercial”.
A nivel global, la compañía reportó más de 80,000 millones de búsquedas mensuales en 2025, un dato que refuerza esa narrativa de intención y descubrimiento donde tener marcas que comercialicen se percibe natural.
La oportunidad, sin embargo, no se agota en categorías obvias como moda, belleza, decoración o muebles. El ejecutivo dijo que la región también buscará desarrollar verticales emergentes como viajes, una categoría donde Pinterest cree que puede conectar inspiración visual con decisiones reales de consumo.
“Hay mucha oportunidad, pues se trata de una conexión entre lo que el usuario necesita y lo que Pinterest puede ofrecer”, señaló.
También pesa, en esa expansión, el uso comercial de Pinterest Predicts, el informe anual de tendencias de la compañía. Westphalen subrayó que no se trata solo de una pieza de marketing, sino de una herramienta que las marcas ya usan para diseñar campañas.