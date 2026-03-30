Pinterest reestructura su operación en América Latina y apuesta por México

“Estamos contratando un director para Brasil, un country head comercial, con perfiles experimentados, pero a la vez con una mentalidad fresca, emprendedora y que nos acerquen más a clientes y agencias”, señaló el ejecutivo en entrevista.

La reorganización no se limita a Brasil, Pinterest busca también un nuevo liderazgo comercial en el Cono Sur, y en la oficina local, tras la salida de Efraín Mendicutti de la oficina mexicana. La idea del nuevo líder es reforzar la presencia local con ejecutivos de mayor peso comercial en mercados donde hay espacio para capturar más anunciantes, especialmente entre grandes marcas, agencias y pymes.

“Yo tenía muy claro cuando entré que iba a escuchar, pero que al mismo tiempo, si había cambios que eran necesarios, los íbamos a hacer y rápido; no íbamos a esperar uno o dos años, porque hoy estamos en un entorno competitivo”, dijo Westphalen.

De acuerdo con datos de la marca, el mercado hispanohablante reúne más de 55 millones de usuarios y Brasil aporta una masa similar, con lo que el universo latinoamericano se acerca a 100 millones de usuarios. El problema, desde la perspectiva de Westphalen, no es la audiencia, sino la distancia entre esa audiencia y el número de marcas que hoy usan la plataforma con intensidad.

“Tenemos más usuarios que marcas hoy en la plataforma. Queremos más marcas”, dijo.

