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Pinterest reestructura su operación en América Latina y apuesta por México

Marcos Westphalen, vicepresidente regional, impulsa cambios para captar más anunciantes, cerrar la brecha entre audiencia e ingresos y acelerar el crecimiento comercial.
lun 30 marzo 2026 05:55 AM
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Westphalen llega el lugar de André Loureiro, quien dejo este cargo hace algunos meses. (Cortesía: Pinterest)

La rotación de directivos en las empresas responde a nuevas maneras de liderar y de operar y Pinterest no es la excepción. La marca quiere crecer en América Latina con una fórmula que combina más estructura comercial, cercanía con anunciantes y una lectura más ambiciosa del peso que la región puede tener dentro del negocio global.

En esa tarea, Marcos Westphalen, recién nombrado vicepresidente para América Latina, ya toma nuevas direcciones, que incluyen la apertura de nuevas posiciones de liderazgo en la región y el reacomodo de la oficina local de México.

Westphalen, quien dejó Google tras 19 años para asumir esta posición, se trata de traer la cabeza de su operación latinoamericana a México porque antes esta vacante se operaba desde Brasil y también ganar más peso en la estrategia global.

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“Estamos contratando un director para Brasil, un country head comercial, con perfiles experimentados, pero a la vez con una mentalidad fresca, emprendedora y que nos acerquen más a clientes y agencias”, señaló el ejecutivo en entrevista.

La reorganización no se limita a Brasil, Pinterest busca también un nuevo liderazgo comercial en el Cono Sur, y en la oficina local, tras la salida de Efraín Mendicutti de la oficina mexicana. La idea del nuevo líder es reforzar la presencia local con ejecutivos de mayor peso comercial en mercados donde hay espacio para capturar más anunciantes, especialmente entre grandes marcas, agencias y pymes.

“Yo tenía muy claro cuando entré que iba a escuchar, pero que al mismo tiempo, si había cambios que eran necesarios, los íbamos a hacer y rápido; no íbamos a esperar uno o dos años, porque hoy estamos en un entorno competitivo”, dijo Westphalen.

De acuerdo con datos de la marca, el mercado hispanohablante reúne más de 55 millones de usuarios y Brasil aporta una masa similar, con lo que el universo latinoamericano se acerca a 100 millones de usuarios. El problema, desde la perspectiva de Westphalen, no es la audiencia, sino la distancia entre esa audiencia y el número de marcas que hoy usan la plataforma con intensidad.

“Tenemos más usuarios que marcas hoy en la plataforma. Queremos más marcas”, dijo.

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Pinterest cerró 2025 con 619 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, ingresos por 4,222 millones de dólares y más de 80,000 millones de búsquedas mensuales en la plataforma.

Mientras Estados Unidos y Canadá son su principal motor de ingresos, el crecimiento más acelerado vino del resto del mundo, segmento donde la empresa reportó un aumento anual de 62% en ingresos y de 16% en usuarios durante el cuarto trimestre.

México aparece como uno de los mercados donde esa distancia puede cerrarse más rápido. Westphalen mencionó casos recientes con retailers como Liverpool y Home Depot, y planteó que una de sus prioridades es estructurar al equipo “de tal manera que estemos más cerca de los clientes en todos estos mercados y con mayor intensidad y rigor comercial”.

A nivel global, la compañía reportó más de 80,000 millones de búsquedas mensuales en 2025, un dato que refuerza esa narrativa de intención y descubrimiento donde tener marcas que comercialicen se percibe natural.

La oportunidad, sin embargo, no se agota en categorías obvias como moda, belleza, decoración o muebles. El ejecutivo dijo que la región también buscará desarrollar verticales emergentes como viajes, una categoría donde Pinterest cree que puede conectar inspiración visual con decisiones reales de consumo.

“Hay mucha oportunidad, pues se trata de una conexión entre lo que el usuario necesita y lo que Pinterest puede ofrecer”, señaló.

También pesa, en esa expansión, el uso comercial de Pinterest Predicts, el informe anual de tendencias de la compañía. Westphalen subrayó que no se trata solo de una pieza de marketing, sino de una herramienta que las marcas ya usan para diseñar campañas.

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De acuerdo con la marca, en los últimos cinco años, 80% de sus predicciones se han cumplido, y Westphalen citó casos como Whirlpool para mostrar cómo esas señales pueden convertirse en creatividad de marca y ejecución publicitaria, en acciones como hacer campañas enfocadas en sostenibilidad.

El otro frente es el de la IA, un terreno donde Pinterest intenta diferenciarse de otras plataformas no por espectacularidad, sino por utilidad. Westphalen sostuvo que esta herramienta ya cruza la experiencia de usuarios, anunciantes y empleados. En la parte visible, la empresa la usa para personalizar recomendaciones, mejorar búsquedas y mostrar resultados más representativos según tonos de piel, tipos de cuerpo o estilos de cabello.

En la parte interna, Westphalen dijo que el 30% del código de Pinterest ya se escribe con apoyo de IA y 40% de la fuerza comercial la utiliza en su día a día.

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Pinterest Liderazgo Comisión Económica para América Latina y el Caribe

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