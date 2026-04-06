La UNAM no se queda atrás y por ello, si bien no tiene una licenciatura específica en IA, enseña materias alrededor de esta tecnología como parte de otros programas o planes de estudio, como el de Ciencias de la computación, que se imparte en la Facultad de Ciencias.

¿Qué universidades privadas ofrecen carreras de IA en México?

La oferta educativa a nivel privado también es relevante, pues existen muchas opciones para este tipo de carreras. El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), por ejemplo, tiene una Ingeniería enfocada en el desarrollo de sistemas inteligentes, aprendizaje de máquinas, análisis de algoritmos, lenguaje computacional, redes neuronales y procesamiento de datos.

La Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México también tienen sus propias ingenierías en IA centradas en materias como aprendizaje automático, modelado computacional, ciencia de datos, machine learning e internet de las cosas, entre más contenidos.

Hace un mes, Universidad Iberoamericana lanzó su propia Ingeniería en IA, que incluye la creación de un laboratorio especializado en IA que integrará infraestructura de cómputo de alto desempeño, robótica y espacios de trabajo colaborativo, así como estrechar la relación con la iniciativa privada e incluso con startups de IA.

En México también hay opciones de actualización gratuita

Aunque estar en las aulas representa una de las formas más comunes de tomar clases, ya no es la única, y en la IA también se comprueba este hecho. Una muestra de ello es la colaboración entre Google y la Escuela Pública de Código, con la cual se ofrecen cursos gratuitos en diferentes áreas de la tecnología.

Por ejemplo, existe el curso de certificación profesional en IA, que requiere conocimientos previos en Tecnologías de la Información o áreas afines, también hay cursos de Diseño de Experiencia de Usuario o certificaciones en marketing digital.

Dichas actualizaciones son relevantes, apunta José Luis Guasco, Director General de EY GDS Mexico y Socio Líder de Consultoría EY GDS Latam, pues en la actualidad las compañías tienen una visión de “aprendizaje continuo”, donde el reentrenamiento constante de habilidades tecnológicas permite a los empleados mantenerse vigentes y aportar mayor valor.

“La IA no es rival: es un aliado que potenciará a quienes sepan usarla”, afirma. “Si México quiere consolidarse como un país exportador de talento tecnológico, las compañías deben invertir en IA y, al mismo tiempo, preparar a las personas que harán posible esa transformación”.

