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¿Quieres estudiar una carrera en IA? Estas son tus opciones en México

Las carreras en Inteligencia Artificial están en auge y en México existen universidades públicas, privadas e incluso cursos gratuitos con los que puedes iniciar o actualizarte.
lun 06 abril 2026 03:00 PM
Universidades en México ofrecen carreras en IA
Pensar en estudiar una carrera relacionada a IA no es una mala idea, especialmente en un contexto, donde McKinsey estima que la IA generativa podría aportar entre 2.6 y 4.4 billones de dólares anuales a la economía global. (Jesús Almazán)

Los planes de estudio no avanzan a la misma velocidad que la evolución de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, eso no significa que no exista una actualización constante en los programas educativos y México es parte de esa tendencia.

Si bien la IA actualmente es una tecnología que está cambiando las dinámicas laborales, de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, la IA generará alrededor de unos 78 millones de empleos en los próximos años, es decir, representa una oportunidad para la formación de talento especializado.

¿Qué universidades públicas ofrecen carreras en IA en México?

Pensar en estudiar una carrera relacionada a IA no es una mala idea, especialmente en un contexto, donde McKinsey estima que la IA generativa podría aportar entre 2.6 y 4.4 billones de dólares anuales a la economía global.

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Entre las escuelas que ofrecen este tipo de carreras destacan universidades de renombre, como el Instituto Politécnico Nacional, que cuenta con una Ingeniería en IA, donde algunas de sus materias más relevantes son procesamiento de lenguaje natural, visión artificial, redes neuronales o cómputo paralelo.

La Universidad Autónoma de Guadalajara cuenta con una especialidad en Ciencia de Datos, cuyo enfoque integra materias como matemáticas aplicadas a ciencia de datos, aprendizaje automatizado, datos masivos y computación en la nube, así como IA aplicada para resolver problemas reales de industria digital 4.0.

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Nuevo León también cuenta con una Ingeniería en IA, con áreas de enfoque como ciencia de datos, ética en la IA, robótica cognitiva, modelado y simulación de robots, entre otras materias.

La Universidad de Guanajuato cuenta con una Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial centrada en materias como Procesamiento de información, sistemas inteligentes, Big Data, análisis e interpretación de datos, manufactura inteligente, e incluso bioinformática.

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La UNAM no se queda atrás y por ello, si bien no tiene una licenciatura específica en IA, enseña materias alrededor de esta tecnología como parte de otros programas o planes de estudio, como el de Ciencias de la computación, que se imparte en la Facultad de Ciencias.

¿Qué universidades privadas ofrecen carreras de IA en México?

La oferta educativa a nivel privado también es relevante, pues existen muchas opciones para este tipo de carreras. El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), por ejemplo, tiene una Ingeniería enfocada en el desarrollo de sistemas inteligentes, aprendizaje de máquinas, análisis de algoritmos, lenguaje computacional, redes neuronales y procesamiento de datos.

La Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México también tienen sus propias ingenierías en IA centradas en materias como aprendizaje automático, modelado computacional, ciencia de datos, machine learning e internet de las cosas, entre más contenidos.

Hace un mes, Universidad Iberoamericana lanzó su propia Ingeniería en IA, que incluye la creación de un laboratorio especializado en IA que integrará infraestructura de cómputo de alto desempeño, robótica y espacios de trabajo colaborativo, así como estrechar la relación con la iniciativa privada e incluso con startups de IA.

En México también hay opciones de actualización gratuita

Aunque estar en las aulas representa una de las formas más comunes de tomar clases, ya no es la única, y en la IA también se comprueba este hecho. Una muestra de ello es la colaboración entre Google y la Escuela Pública de Código, con la cual se ofrecen cursos gratuitos en diferentes áreas de la tecnología.

Por ejemplo, existe el curso de certificación profesional en IA, que requiere conocimientos previos en Tecnologías de la Información o áreas afines, también hay cursos de Diseño de Experiencia de Usuario o certificaciones en marketing digital.

Dichas actualizaciones son relevantes, apunta José Luis Guasco, Director General de EY GDS Mexico y Socio Líder de Consultoría EY GDS Latam, pues en la actualidad las compañías tienen una visión de “aprendizaje continuo”, donde el reentrenamiento constante de habilidades tecnológicas permite a los empleados mantenerse vigentes y aportar mayor valor.

“La IA no es rival: es un aliado que potenciará a quienes sepan usarla”, afirma. “Si México quiere consolidarse como un país exportador de talento tecnológico, las compañías deben invertir en IA y, al mismo tiempo, preparar a las personas que harán posible esa transformación”.

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Inteligencia artificial

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