Yann LeCun, el ingeniero que dejó Meta y ahora su empresa vale 3,500 mdd

A finales del año pasado, en medio de la batalla de Meta por el talento en Inteligencia Artificial (IA), Yann LeCun, uno de los ingenieros más relevantes de la empresa, dejó su trabajo como científico jefe de IA en la compañía de Mark Zuckerberg y criticó su camino de innovación. Ahora, su empresa vale 3,500 millones de dólares y es una de las grandes promesas del sector.
Cuando LeCun dejó Meta, lo hizo bajo la postura de que el enfoque que siguen empresas como la de Zuckerberg para desarrollar IA terminará por enfrentar límites, pues se basa en construir máquinas inteligentes sin resolver problemas más fundamentales.
Por ello fundó Advanced Machine Intelligence Labs, o también conocida como AMI Labs, la cual apenas tiene un mes de existencia, emplea a 12 personas, de acuerdo con un informe de The New York Times y recaudó 1,000 millones de dólares a través de una ronda de financiación inicial.
En esta transacción participaron inversores de Estados Unidos, Europa y Asia, entre los que destacan Jeff Bezos y Mark Cuban, propietario minoritario del equipo de la NBA Dallas Mavericks, así como otras firmas de capital de riesgo.
La financiación, por un lado, demuestra la disposición de los inversores por seguir apostando por compañías de Inteligencia Artificial, aun cuando se ha advertido en múltiples ocasiones sobre una posible burbuja en el terreno.
Sin embargo, la implicación de LeCun en esta compañía es uno de los argumentos de mayor peso para recaudar capital, pues él fue uno de los tres investigadores pioneros en recibir el Premio Turing, también conocido como el Nobel de la informática, por su trabajo en la tecnología que ahora es la base de la IA moderna.
Su investigación es la base de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM), que hoy en día es la base de la tecnología detrás de chatbots como Gemini o ChatGPT. Sin embargo, durante mucho tiempo también ha sido crítico de estos recursos, pues considera que ese no es el camino correcto para máquinas realmente inteligentes.
El argumento detrás de esta afirmación es que los LLM no planifican con antelación, es decir, al ser entrenados únicamente con datos digitales, no tienen la manera de comprender las complejidades del mundo real y, por lo tanto, no se les puede considerar como sistemas inteligentes.
En AMI Labs la mayoría de empleados trabajaron con LeCun en Meta, por lo que conocen sus procesos y objetivos, de los cuales el más relevante es crear un sistema con la capacidad de planificar de formas que los LLM no logran hacerlo actualmente.
AMI Labs, comentó el director ejecutivo de la empresa, Alex LeBrun, operará de forma similar a un laboratorio de investigación, donde se exploren nuevas y no probadas ideas, además de que en el futuro entrará al desarrollo de aplicaciones para diferentes tipos de industrias, desde servicios médicos hasta la robótica.
“Si intentamos llevar robots a entornos abiertos, ya sean hogares o calles, no serán útiles con la tecnología actual”, dijo LeBrun al Times. “Queremos ayudarlos a adaptarse a nuevas situaciones con más sentido común”.
Cabe destacar que AMI Labs no es el único caso de startup fundada por extrabajadores de gigantes tecnológicos. Thinking Machine Labs, fundada por la exCIO de OpenAI, Mira Murati, es un caso representativo, al igual que Humans& y Ricursive AI, formadas por exempleados de Google y OpenAI, y las cuales están valoradas en más de 4,000 millones de dólares.