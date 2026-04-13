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Copilot apenas representa el 3.3% de la base de usuarios de Microsoft 365

Microsoft puso mucho empeño en el desarrollo de un producto en conjunto con OpenAI, a pesar de lograr 15 millones de usuarios, Copilot sigue siendo una unidad pequeña.
lun 13 abril 2026 04:00 PM
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La apuesta de Microsoft con Copilot se enfocó mucho en el mercado B2B, pero aún no logra la masificación. (alexsl/Getty Images)

La promesa de que la inteligencia artificial se volvería una capa ubicua del trabajo corporativo ya tiene nombres, precios y vendedores, pero todavía no es masiva. Microsoft logró colocar a Copilot en el centro de esa conversación y convertirlo en uno de los productos más visibles de la nueva etapa del software empresarial, sin embargo, sus números aún no logran equipararse a otras soluciones de la firma.

Microsoft informó en enero de 2026 que Copilot alcanzó 15 millones de usuarios anuales, que en comparación con los 450 millones de asientos comerciales pagados de Microsoft 365 representa apenas un 3.3%.

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Bajo esa referencia, Copilot apenas toca una fracción del universo total de clientes empresariales de Office.

“Las empresas están explorando el uso de IA y de IA agéntica con el fin de optimizar sus procesos, pero en algunas áreas de las firmas será más lenta la asimilación, por un tema de hábitos y de que realmente vean impacto en las horas ahorradas de trabajo”, señaló Danielle Ibran, analista senior de mercado e IA en IDC.

Tener una herramienta habilitada dentro de Word, Excel, Teams o Outlook no significa que la plantilla laboral la use con frecuencia, ni que la empresa haya resuelto temas de gobernanza de datos, capacitación, seguridad o retorno de inversión.

“La adopción es más que la activación de licencias”, señaló Microsoft en su reporte sobre como la IA está impactando a las empresas en el mundo.

En noviembre de 2024, la empresa afirmó que casi 70% de las Fortune 500 ya usaban Microsoft 365 Copilot, pero con los números de 2026 esto significa muchas cosas. Puede tratarse de un piloto en un área, de un despliegue restringido a ciertos equipos o de una implementación mucho más amplia.

Aunque Copilot es un producto que está integrado dentro de la suite de Microsoft, lo ideal es que las organizaciones incentiven a sus colaboradores a usarlo, a crear nuevos procesos y a cambiar la manera en que se relacionan con la IA. Pero mucho de esta adopción está en la experiencia que tienen los usuarios.

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“Los desarrolladores tienen la tarea de ofrecer un número creciente de experiencias digitales seguras e inteligentes en diversos escenarios empresariales y de consumo”, señaló Geethika Cooray, vicepresidente y gerente general de Gestión de Identidad y Acceso de WSO2.

El contexto más amplio de la IA empresarial sugiere que el terreno es fértil. El Work Trend Index 2025 de Microsoft encontró que 24% de los líderes afirma que su organización ya desplegó inteligencia artificial a escala de toda la empresa. El mismo reporte señala que 69% de los líderes usa IA de forma regular en el trabajo.

En paralelo, un estudio de IDC patrocinado por Microsoft reportó que la adopción empresarial de IA generativa pasó de 55% en 2023 a 75% en 2024.

“Las empresas necesitan definir qué tareas son aptas para automatización asistida, qué información puede exponerse a los modelos, qué métricas usarán para medir productividad y cómo evitar que la herramienta termine siendo un gasto adicional difícil de justificar”, señaló Ibran.

En sectores regulados, además, el despliegue de copilot enfrenta controles más severos sobre privacidad, trazabilidad y uso de datos sensibles. Eso explica por qué la adopción real suele avanzar por capas.

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Microsoft Corp Inteligencia artificial ChatGPT

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