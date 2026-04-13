Bajo esa referencia, Copilot apenas toca una fracción del universo total de clientes empresariales de Office.

“Las empresas están explorando el uso de IA y de IA agéntica con el fin de optimizar sus procesos, pero en algunas áreas de las firmas será más lenta la asimilación, por un tema de hábitos y de que realmente vean impacto en las horas ahorradas de trabajo”, señaló Danielle Ibran, analista senior de mercado e IA en IDC.

Tener una herramienta habilitada dentro de Word, Excel, Teams o Outlook no significa que la plantilla laboral la use con frecuencia, ni que la empresa haya resuelto temas de gobernanza de datos, capacitación, seguridad o retorno de inversión.

“La adopción es más que la activación de licencias”, señaló Microsoft en su reporte sobre como la IA está impactando a las empresas en el mundo.

En noviembre de 2024, la empresa afirmó que casi 70% de las Fortune 500 ya usaban Microsoft 365 Copilot, pero con los números de 2026 esto significa muchas cosas. Puede tratarse de un piloto en un área, de un despliegue restringido a ciertos equipos o de una implementación mucho más amplia.

Aunque Copilot es un producto que está integrado dentro de la suite de Microsoft, lo ideal es que las organizaciones incentiven a sus colaboradores a usarlo, a crear nuevos procesos y a cambiar la manera en que se relacionan con la IA. Pero mucho de esta adopción está en la experiencia que tienen los usuarios.