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Solo 2 de cada 10 tienen una relación sana con su trabajo; la IA híbrida busca cambiarlo

El modelo, que combina procesamiento local y nube, promete reducir la carga operativa y mejorar la eficiencia sin depender de la conexión a internet.
lun 06 abril 2026 04:55 AM
Solo 2 de cada 10 personas viven bien con su trabajo
La IA híbrida combina el procesamiento local en el dispositivo con capacidades en la nube. Es decir, parte de las tareas se ejecuta directamente en la computadora o smartphone, mientras que otras se apoyan en servidores remotos. (Mayuree Tipnoysanga/Getty Images)

Solo dos de cada 10 trabajadores de conocimiento mantienen una relación saludable con su trabajo, de acuerdo con datos del HP Work Relationship Index, una cifra que refleja un problema estructural en la productividad moderna, donde la sobrecarga de tareas, la presión por resultados y la hiperconectividad empujan a los empleados a jornadas cada vez más largas.

En este contexto, la industria tecnológica plantea una solución basada en Inteligencia Artificial híbrida, un modelo busca automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia sin depender completamente de la conexión a internet y de la nube.

Según información de la empresa de análisis Ipsos, el trabajo híbrido está vinculado a mayores niveles de bienestar entre el personal, pues el 62% de quienes combinan días de trabajo en oficina y remoto reportan una mejora en su bienestar, mientras que esta percepción cae al 44% entre quienes asisten diariamente a su lugar de trabajo. En ese panorama es donde la IA tiene más relevancia.

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Qué es la IA híbrida

La IA híbrida combina el procesamiento local en el dispositivo con capacidades en la nube. Es decir, parte de las tareas se ejecuta directamente en la computadora o smartphone, mientras que otras se apoyan en servidores remotos.

“Un enfoque de esta clase permite procesar datos sensibles localmente en el dispositivo, garantizando la privacidad y el control del usuario, mientras que solo las tareas estrictamente necesarias y aprobadas se envían a la nube”, explica la doctora Olena Zhu, directora de soluciones de IA de Intel.

Este método, detalla la especialista, no solo refuerza la seguridad y reduce el riesgo de exposición de datos, sino que también disminuye drásticamente los costos asociados al consumo de tokens en la nube y mejora la eficiencia energética de la IA.

A nivel de usuario final, la IA híbrida permite que funciones clave operen sin conexión a internet. Un asistente, por ejemplo, puede resumir documentos, organizar correos o generar texto sin enviar datos sensibles a servidores externos.

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Incluso tiene impacto en términos de ciberseguridad, pues permite que las capacidades de detección y respuesta se ejecuten directamente en el dispositivo del usuario, utilizando el hardware para identificar amenazas de manera más profunda y rápida que los métodos tradicionales, menciona Pablo de Pardo, arquitecto de seguridad de software en Intel.

Este tipo de tecnología también es capaz de identificar el malware incluso si este ha sido modificado con herramientas de IA generativa, debido a que su propia IA local se enfoca en la telemetría de la CPU, lo que permite detectar las amenazas prácticamente en tiempo real, agrega el especialista.

Empresas como Microsoft o Intel ya impulsan este modelo con soluciones que integran IA en el propio dispositivo. En paralelo, Lenovo y HP están desarrollando computadoras diseñadas para ejecutar modelos de lenguaje de forma local.

Qué dispositivos se necesitan para aprovechar la IA híbrida

El avance de la IA híbrida exige cambios en el hardware. Los equipos requieren procesadores con unidades especializadas para IA, conocidas como NPU. Fabricantes como Intel, AMD y Qualcomm integran estas capacidades en sus nuevos chips a cambio de un menor consumo energético.

La memoria también juega un papel clave. En este sentido, los dispositivos deben incluir al menos 16 GB de RAM para ejecutar este tipo de modelos de forma eficiente. En equipos más avanzados, la capacidad supera los 32 GB para soportar cargas de trabajo complejas.

Además, el almacenamiento rápido resulta esencial. Las unidades de memoria de estado sólido, mejor conocidas como SSD, permiten acceder a modelos y datos sin latencia, lo que mejora la experiencia del usuario en tareas cotidianas.

El impacto en la productividad puede ser significativo, según datos de Deloitte, este tipo de herramientas de IA pueden reducir hasta 30% el tiempo dedicado a tareas administrativas, lo cual libera espacio para actividades estratégicas e incluso se extiende en términos de privacidad, pues al procesar información en el dispositivo, las empresas reducen el riesgo de filtraciones y cumplen con regulaciones más estrictas.

Sin embargo, el modelo también presenta desafíos importantes, señala la consultora. El primero es el costo del hardware, ya que los equipos con capacidades de IA local resultan más caros debido a la integración de chips avanzados y mayor memoria.

Además, el contexto de crisis de memoria agrava este escenario, pues el aumento en precios de DRAM, que TrendForce anticipa será del 30%, impactará directamente en el costo final de los dispositivos, haciéndolos hasta un 15% más costosos, lo que limita su adopción masiva.

Otro riesgo es la fragmentación tecnológica, pues no todos los dispositivos cuentan con la misma capacidad para ejecutar modelos de IA, lo que genera experiencias desiguales entre usuarios, a lo que se suma el reto de la actualización de modelos, pues a diferencia de la nube, donde las mejoras se implementan de forma centralizada, en el entorno local se requiere actualizar cada dispositivo de forma individual.

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Inteligencia artificial

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